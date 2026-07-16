Идеальный десерт на зиму: рецепт консервированных абрикосов в ванильном сиропе
Абрикосы, законсервированные половинками в ванильном сиропе, – отличный способ сохранить вкус лета. Благодаря нежному сиропу с легкой ванильной ноткой и, по желанию, небольшому количеству коньяка или рома, фрукты получаются ароматными и сочными.
Такую заготовку можно подавать к мороженому, блинам, сырникам, натуральному йогурту или использовать как начинку для тортов и десертов. Об этом пишет Shuba.
Полезные советы перед приготовлением
Чтобы половинки абрикосов остались более плотными, выбирайте слегка недозрелые плоды и варите их не дольше одной минуты после закипания. Алкоголь в рецепте не обязателен. Если вы не хотите его использовать, просто замените коньяк или ром таким же количеством воды. Во время варки и пастеризации спирт почти полностью улетучивается, оставляя лишь легкий аромат.
Количество сахара в рецепте сбалансировано, поэтому уменьшать его не рекомендуется – это может повлиять на консистенцию сиропа и продолжительность пастеризации. По желанию сахара можно добавить немного больше. Для насыщенного аромата используйте два пакетика ванильного сахара с натуральной ванилью или семена одной стручковой ванили.
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Ингредиенты
- 1 кг абрикосов;
- 300 г сахара;
- 2 пакетика ванильного сахара;
- 150 мл воды;
- 100 мл коньяка (или воды).
Способ приготовления
Подготовьте плоды
Абрикосы хорошо помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите в кастрюлю, засыпьте сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте примерно на час, чтобы плоды пустили сок.
Приготовьте сироп
Добавьте к абрикосам воду, ванильный сахар и коньяк (или воду). Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите еще 4–5 минут, периодически аккуратно перемешивая, чтобы не повредить фрукты.
Закройте на зиму
Горячие абрикосы вместе с сиропом разложите в стерилизованные банки и накройте стерилизованными крышками.
На дно большой кастрюли положите полотенце или специальную подставку, установите банки так, чтобы они не касались друг друга, и залейте горячей водой до трех четвертей их высоты.
После закипания воды убавьте огонь и пастеризуйте банки 5–8 минут в зависимости от их объема.
Затем осторожно достаньте консервацию, плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.
Готовые абрикосы в ванильном сиропе храните в холодном темном месте. Зимой они станут отличным дополнением к домашней выпечке, десертам или просто вкусным самостоятельным угощением.
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