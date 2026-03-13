Их сложно убить: названы топ 'вечных' автомобильных двигателей

Когда автомобиль с пробегом около миллиона километров без капитального ремонта воспринимался как обычная норма. Впоследствии наступила продолжающаяся до сих пор эра даунсайза, и подобные моторы остались в прошлом. Эксперты портала выделили пять силовых агрегатов, доказавших свою чрезвычайную надежность.

Об этом пишет CurBazz.

1. Toyota 1UZ 4,0л

Первый в списке - бензиновый "восьмерка" 1UZ объемом 3,98 литра, дебютировавший в 1989 году и выпускавшийся до 2013-го. Этот двигатель устанавливали на флагманские седаны Toyota, а также премиальные модели Lexus LS и GS. Известен случай: владелец Lexus LS 400 с этим двигателем проехал более 1,5 млн км без серьезных проблем.

2. Toyota 3UR-FE 5,0л

Двигатель 3UR-FE объемом 5 литров в большинстве своем ставили на пикапы Toyota Tundra. Один из владельцев преодолел на таком автомобиле около 1,6 млн км за 10 лет, подчеркнув не только надежность агрегата, но и его долговечность.

3. Honda F22A 2,2л

Посреди четырехцилиндровых моторов фаворитом стал Honda F22A объемом 2,2 л. Его устанавливали на культовые седаны Honda Accord в середине 90-х, и он также покорил отметку в миллион километров пробега без капитальных вмешательств.

4. Nissan QR25DE 2,0л

Еще один четырехцилиндровый двигатель, отличившийся ресурсом, – Nissan QR25DE объемом 2,0 л. Его можно встретить на моделях Altima, Sentra и Frontier. Как и Honda F22A, этот мотор славится стабильностью и длительным сроком службы.

5. Cummins B-Series 5,9 л турбодизель

Замыкает пятерку надежных агрегатов турбодизель Cummins B-Series объемом 5,9 л, который устанавливали на пикапы Dodge Ram 2500. Его конструкция включает чугунный блок цилиндров, шестеренчатый привод ГРМ, кованый стальной коленчатый вал и мощную систему охолоджения. нагрузках.

На примере данных двигателей можно доказать, что при правильной эксплуатации и обслуживании авто могут проходить тысячи километров, оставаясь максимально надежными и стабильными.

