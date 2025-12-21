Имеют вечный двигатель: топ автомобилей с качественным двигателем

На вторичном рынке кроссоверов именно ресурс двигателя часто становится решающим фактором. Авто или превращается в удачное вложение, или же в бездонную статью расходов.

Аналитика Consumer Reports свидетельствует, что для машин старше 7–10 лет именно неисправности силовых агрегатов являются самыми дорогими для владельцев. При этом эксперты отмечают: далеко не все современные моторы все равно выносливы. Часть из них без проблем проходит всего 150–200 тысяч километров, после чего требует дорогостоящих ремонтов. В то же время, существуют проверенные временем двигатели, способные преодолевать 300–500 тысяч км без капитального вмешательства.

Самые надежные кроссоверы с выносливыми двигателями

Toyota RAV4 (бензиновые 2.0 и 2.5 – серии 2AR-FE, Dynamic Force) Toyota традиционно ассоциируется с долговечностью. Двигатели 2AR-FE обладают простой конструкцией, минимум конструктивных слабых мест и хорошо переносят большие пробеги. По данным TÜV Report, RAV4 демонстрирует один из самых низких показателей отказов двигателя среди авто в возрасте 8–12 лет. Реальный ресурс : примерно 350–500 тыс. км при регулярном обслуживании.

Honda CR-V (2.0 и 2.4 i-VTEC, серия K) Моторы K20 и K24 неоднократно входили в список самых надежных по версии JD Power. Атмосферная конструкция без турбины, проверенная годами позволяет CR-V обходиться без серьезных ремонтов даже после десятилетия эксплуатации.

Lexus RX (3.5 V6 2GR-FE) Премиальный бренд Toyota предлагает не только комфорт, но и надежность. Двигатель 2GR-FE легко проходит более 400 тыс. км без капремонта. Статистика JD Power фиксирует минимальное количество серьезных моторных проблем этой модели. Недостаток : более высокие затраты на сервис по сравнению с массовыми брендами.

Mazda CX-5 (2.0 и 2.5 Skyactiv-G) Атмосферные моторы Skyactiv-G сочетают экономичность с долговечностью. По данным TÜV Report, уровень моторных неисправностей у CX-5 в возрасте 6–10 лет остается очень низким. Отсутствие турбины и сложных узлов позволяет двигателю спокойно выдерживать значительные пробеги. Ориентировочный ресурс : 300–400 тыс. км без серьезных вмешательств.

Subaru Forester (2.0 атмосферный, FB20) Атмосферные оппозитные двигатели Subaru считаются гораздо надежнее турбоверсии. Forester ценят простоту механики и стабильную работу. Важно лишь следить за уровнем масла и соблюдать регламент ТО.

Ситуация на украинском рынке

По статистике AUTO.RIA именно Toyota RAV4, Honda CR-V и Mazda CX-5 чаще всего продаются с пробегом более 300 тыс. км, при этом реже имеют отметку о капитальном ремонте двигателя. Даже в возрасте 10–12 лет эти модели остаются ликвидными.

Мастера украинских СТО подтверждают: в большинстве случаев серьезные поломки возникают не из-за конструктивных недостатков моторов, а из-за пренебрежения обслуживанием.

