Иран выдвинул США план завершения войны из 10 условий: включающий

Иран передал США и Израилю мирную инициативу по десяти пунктам, которая предусматривает завершение войны на условиях Тегерана. Среди ключевых требований – полное снятие санкций и прекращение ударов по группировке Хезболла.

Как сообщает The New York Times, документ был передан через Пакистан, ныне выступающий основным посредником в переговорах. Предложение озвучили накануне дедлайна, установленного Дональдом Трампом: после его завершения может начаться новая волна ударов по Ирану.

По словам иранских чиновников, Тегеран настаивает на трех основных условиях: гарантиях ненападения в будущем, полной отмене международных санкций и прекращении израильских военных операций в Ливане.

В ответ Иран готов восстановить судоходство через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов для мировых поставок энергоресурсов. В то же время предлагается ввести специальный сбор — около 2 млн долларов с каждого судна, которое будет проходить через пролив.

Вырученные средства планируют распределять вместе с Оманом, имеющим выход в эту же акваторию. Иран, в свою очередь, хочет направить эти финансы на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате боевых действий.

Иранские государственные СМИ подчеркивают, что предложенный план не предусматривает временного перемирия. Он ориентирован на полное завершение войны в соответствии с видением Тегерана.

Напомним, Трамп заявил, что Иран согласился с "большинством" пунктов плана прекращения войны.

