Искусственный интеллект в скором времени может помочь общаться с животными

Имея в виду последние достижения больших языковых моделей, можно представить интересный сценарий: если бы к нашему уже знакомому ChatGPT присоединился его "противоположный" аналог – CatGPT. Фантазия ведет нас еще дальше – эта новая машина на основе искусственного интеллекта, или CatGPT, позволила бы нам общаться с нашими домашними котами, понимая их мяуканье, мурлыканье и шипение.

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И здесь возникает интересный вопрос: как далеко может зайти искусственный интеллект в общении с животными? Два нейробиолога, Йосси Йовель и Одед Рехави из Тель-Авивского университета, рассматривают этот вопрос в их новом эссе, опубликованном в Current Biology, пишет Science Alert.

Они предложили то, что называют "вызовом Доктора Дулиттла" – отсылка к известному Тесту Тюринга, который оценивает способность машины думать как человек. Они задают вопрос, какой может быть возможность общения с животными с помощью искусственного интеллекта.

Для достижения такого общения нужно преодолеть несколько препятствий:

Разработка "Языковой" Модели для Животных: ИИ должен использовать коммуникативные сигналы животных и взаимодействовать с ними на этом уровне. При этом животные должны хранить свои естественные сигналы, а не учить новые, чтобы реагировать на машину.

Общение в различных контекстах: Языковая модель должна уметь использовать коммуникативные сигналы животных в различных ситуациях и контекстах, от ухаживания до откровенных угроз.

Эмоциональная Реакция: ИИ должен вызывать ответные реакции у животного, если бы оно общалось не с машиной, а с другим животным своего вида.

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Например, возможно, мы сможем понимать язык медоносных пчел. Ученые уже удалось "взломать" их танцы качания, передающие информацию о местонахождении пищи. Роботизированная пчела была создана для привлечения других пчел и даже ведения их к определенному месту.

Однако даже если удастся достичь общения на этом уровне, остаются вызовы:

Слова и Эмоции Возможно, мы никогда не сможем точно понять слова и эмоции животных так, как хотим. Человеческий язык может быть уникальным и не переносится на других существ.

Ограничение нашего Понимания: Наш "эгоцентрический мир" – umwelt – ограничивает то, что мы можем понимать, как сказал философ Людвиг Витгенштейн, "даже если бы лев мог говорить, мы не могли бы его понять".

Даже если мы не сможем говорить с животными так, как с другими людьми, понимание и имитация их общения остается важным научным вызовом. Ученые призывают разрабатывать искусственный интеллект для декодирования языка животных и попытаться соединиться с ними на их уровне.

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