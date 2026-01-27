Из-за обрывов и обледенений линий передач задерживается ряд поездов: какое расписание движения

Утром 27 января из-за сложных погодных условий движение поездов по всей Украине испытало осложнения. По меньшей мере, на десяти участках железной дороги поваленные деревья повредили линии электроснабжения, а также системы связи и сигнализации.

Об этом сообщила Укрзализныця. Поэтому были задействованы резервные тепловозы, а на десяти гонках движение временно организовали с использованием телефонной связи.

В одном из инцидентов дерево упало на пассажирский вагон поезда №127/128 сообщением Запорожье – Львов. К счастью, обошлось без пострадавших, а сам вагон не получил повреждений.

Самая сложная ситуация сложилась на Одесщине, где линии электропередачи покрыты сплошным гололедом. Над ликвидацией последствий непогоды уже работает специализированная техника.

Актуальную информацию о задержках рейсов пассажиры могут просмотреть на сайте uz-vezemo. По состоянию на утро самые большие отклонения от графика зафиксированы у следующих поездов:

№38 Одесса – Ужгород (+7 часов 50 минут),

№78 Одесса – Ковель (+6 часов),

№166 Одесса – Черновцы (+5 часов 55 минут),

№12 Одесса – Львов (+5 часов 38 минут),

№106 Одесса – Киев (+5 часов 7 минут).

Впоследствии в Укрзализныце уточнили, что к ликвидации последствий непогоды привлечены около 250 работников разных подразделений - энергетиков, связистов, путейщиков, локомотивные бригады и персонал вокзалов. В работе задействованы 22 локомотива, оснащенных системами механической очистки контактной сети ото льда.

На вокзалах, где временно отсутствует электроснабжение, обеспечена работа от резервных источников питания. Пассажиров приглашают воспользоваться тёплыми помещениями и возможностью подзарядить мобильные устройства. Для пассажиров поездов, отправляющихся из Одессы с опозданием, организовано питание на промежуточных станциях в Ровно, Львове и Тернополе.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд на популярном маршруте.

