Изменены правила пребывания украинских беженцев в Польше: подробности

В Польше с 5 марта 2026 г. прекратил действие специальный закон, регулировавший оказание помощи гражданам Украины после начала полномасштабной войны. В то же время основные механизмы поддержки не отменены — их интегрировали в общее польское законодательство, однако правила проживания и доступа к социальным выплатам ужесточились.

Об изменениях сообщило Посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook. Несмотря на завершение действия специального закона, правовой статус украинцев в стране остается защищенным. Согласно решению Совета Европейского Союза, граждане Украины с активным номером PESEL со статусом UKR могут легально находиться в Польше по меньшей мере до 4 марта 2027 года.

Чтобы сохранить этот статус, необходимо выполнять три основных условия:

въехать на территорию Польши после начала полномасштабного вторжения России в Украину;

иметь оформленный номер PESEL;

не использовать временную защиту в другом государстве Европейского Союза.

С 5 марта начала действовать обновленная система поддержки новоприбывших украинцев. Теперь бесплатное жилье и питание будут предоставлять только в первые 60 дней после прибытия.

Кроме того, общий срок проживания в центрах коллективного размещения ограничен – суммарно он не может превышать 12 месяцев за весь период пребывания в Польше, начиная с 2022 года.

Чтобы украинские семьи могли спокойно завершить учебный год, польские власти ввели переходный период до 30 июня 2026 года. После этой даты бесплатное проживание в центрах останется только для уязвимых категорий – в том числе раненых или беременных женщин.

Изменения коснулись и медицинских услуг. Полный доступ к системе здравоохранения будут иметь только украинцы, которые официально работают и платят взносы в Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Для незастрахованных лиц бесплатная помощь будет предоставляться только в неотложных случаях во время родов или если пациентом является несовершеннолетний ребенок.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

Получение популярной детской помощи 800+ и других социальных выплат будет теперь зависеть от профессиональной занятости опекуна и обязательного посещения ребенком польской школы.

Местные власти на уровне уездов получили право проверять соблюдение этих условий и приостанавливать выплаты в случае нарушений.

Также временная защита может быть аннулирована в нескольких случаях:

если человек покидает Польшу более чем на 30 дней;

если она получает убежище в другой стране ЕС;

в случае приобретения другого легального статуса, например карты избитого или статуса беженца;

если при регистрации были представлены ложные данные.

Напомним,правительство ввело новые правила учета детей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!