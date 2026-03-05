Изменены правила пребывания украинских беженцев в Польше: подробности
В Польше с 5 марта 2026 г. прекратил действие специальный закон, регулировавший оказание помощи гражданам Украины после начала полномасштабной войны. В то же время основные механизмы поддержки не отменены — их интегрировали в общее польское законодательство, однако правила проживания и доступа к социальным выплатам ужесточились.
Об изменениях сообщило Посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook. Несмотря на завершение действия специального закона, правовой статус украинцев в стране остается защищенным. Согласно решению Совета Европейского Союза, граждане Украины с активным номером PESEL со статусом UKR могут легально находиться в Польше по меньшей мере до 4 марта 2027 года.
Чтобы сохранить этот статус, необходимо выполнять три основных условия:
- въехать на территорию Польши после начала полномасштабного вторжения России в Украину;
- иметь оформленный номер PESEL;
- не использовать временную защиту в другом государстве Европейского Союза.
С 5 марта начала действовать обновленная система поддержки новоприбывших украинцев. Теперь бесплатное жилье и питание будут предоставлять только в первые 60 дней после прибытия.
Кроме того, общий срок проживания в центрах коллективного размещения ограничен – суммарно он не может превышать 12 месяцев за весь период пребывания в Польше, начиная с 2022 года.
Чтобы украинские семьи могли спокойно завершить учебный год, польские власти ввели переходный период до 30 июня 2026 года. После этой даты бесплатное проживание в центрах останется только для уязвимых категорий – в том числе раненых или беременных женщин.
Изменения коснулись и медицинских услуг. Полный доступ к системе здравоохранения будут иметь только украинцы, которые официально работают и платят взносы в Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Для незастрахованных лиц бесплатная помощь будет предоставляться только в неотложных случаях во время родов или если пациентом является несовершеннолетний ребенок.
Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список
Получение популярной детской помощи 800+ и других социальных выплат будет теперь зависеть от профессиональной занятости опекуна и обязательного посещения ребенком польской школы.
Местные власти на уровне уездов получили право проверять соблюдение этих условий и приостанавливать выплаты в случае нарушений.
Также временная защита может быть аннулирована в нескольких случаях:
- если человек покидает Польшу более чем на 30 дней;
- если она получает убежище в другой стране ЕС;
- в случае приобретения другого легального статуса, например карты избитого или статуса беженца;
- если при регистрации были представлены ложные данные.
Напомним,правительство ввело новые правила учета детей.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!