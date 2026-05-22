Качественные и бюджетные: топ лучших электрокаров 2026 года

Эксперты составили рейтинг лучших доступных электромобилей 2026 года – от компактного Chevrolet Bolt стоимостью $28 995 до большого семейного Kia EV9 за $56 545. В список вошли модели, удачно сочетающие цену, запас хода и практичность.

Отдельно стоит упомянуть и новый Skoda Epiq, готовящийся стать одним из самых доступных электрических кроссоверов в Европе. Об этом пишет InsideEVs.

На американском рынке электромобили постепенно дешевеют, а современные бюджетные модели не заставляют жертвовать комфортом или характеристиками. При формировании рейтинга InsideEVs эксперты оценивали не только цену, но и запас хода, оснащение, комфорт, скорость зарядки и результаты тестов.

Chevrolet Bolt – от $28 995

Обновленный компактный электрокар получил батарею типа LFP, а запас хода увеличился до 421 км. Зарядить аккумулятор до 80% можно примерно за 26 минут. Мощность модели составляет 210 л.с., а просторный салон и демократичная цена делают Bolt одним из самых выгодных вариантов в сегменте.

Nissan Leaf – от $31 535

Третье поколение Leaf сменило формат и теперь позиционируется как электрический кроссовер. Авто оснащено силовой установкой на 215 л. и способен преодолевать до 487 км без подзарядки. Модель стала практичнее, быстрее заряжается и остается популярным выбором для городских поездок.

Chevrolet Equinox EV — от $36 795

Кроссовер длиной почти 4,8 метра получил двигатель на 211 л.с. и запас хода до 513 км. Автомобиль имеет вместительный багажник объемом 747 литров и хорошее базовое оснащение. Правда, зарядка до 80% занимает около 40 минут.

Tesla Model 3 – от $38 630

После понижения стоимости Tesla Model 3 стала одним из самых доступных премиальных электроседанов. Модель предлагает запас хода до 516 км, быструю зарядку, просторный багажный отсек и динамику, которая остается одной из лучших в классе.

Subaru Solterra - от $40 420

Полноприводный электрокроссовер оснащен силовой установкой на 233 л.с. и может проехать до 463 км на одном заряде. Клиренс в 211 мм позволяет уверенно чувствовать себя даже на легком бездорожье. В то же время модель стоит дешевле родственного Toyota bZ4X.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Kia EV9 – от $56 545

Большой семейный электрокроссовер способен преодолевать до 490 км без подзарядки. Автомобиль получил просторный салон, поворотные сиденья и быструю зарядку — до 80% всего за 24 минуты. В своем сегменте EV9 остается одним из самых доступных больших электрокаров для семьи.

В Европе готовятся к дебюту Skoda Epiq – компактному электрокроссоверу с ориентировочной ценой около 26 тысяч евро. Ожидается, что модель станет одним из самых привлекательных вариантов бюджетного сегмента. Также внимание привлекает MG S5, который рассматривается как перспективная доступная модель для украинского рынка.

Электромобили 2026 демонстрируют, что доступный транспорт на электротяге уже стал реальностью. От компактных городских моделей до больших семейных кроссоверов покупатели все чаще могут выбирать современные технологии без чрезмерных затрат.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !