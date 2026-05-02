Как действовать, если у ТЦК отобрали телефон: объяснение юриста

Украинцы нередко сообщают о ситуации, когда во время пребывания в территориальных центрах комплектования у граждан изымают мобильные телефоны, из-за чего они упускают возможность связаться с родными или адвокатом. Законодательство Украины гарантирует каждому право на правовую помощь, и даже военное положение не может это право ограничивать.

Как поступить в таких случаях, в комментарии РБК-Украина объяснил военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко. Теоретически сотрудники ТЦК обязаны обеспечить доступ адвоката к лицу, находящемуся в помещении центра.

"С точки зрения закона недопуск адвоката к клиенту является нарушением и может влечь уголовную ответственность. В то же время, на практике в ТЦК адвокатов часто не допускают ни при каких обстоятельствах", — отметил Гончаренко.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Отдельной проблемой, по его словам, является извлечение телефонов у граждан, доставляемых в центры комплектования. Из-за этого человек фактически упускает возможность оперативно сообщить адвокату или родственникам. Юрист советует заблаговременно заключать договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, чтобы в случае необходимости защитник мог быстро включиться в ситуацию по звонку от родственников.

Если прямой связи с клиентом нет, адвокат вынужден действовать дистанционно — посылать запросы в соответствующие органы и учреждения. "Остается рассчитывать на работу контролирующих структур – Военной службы правопорядка, Нацполиции и ДБР. Но скорость их реагирования, как правило, не соответствует темпам мобилизационных мер", — подытожил юрист.

Напомним, мы уже писали, сколько будет продолжаться и как оформить отсрочку по инвалидности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!