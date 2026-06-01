Как охладить дом без кондиционера: греческий лайфхак

В летнюю жару многие украинцы спасаются от удушья с помощью кондиционеров. Однако такая техника далеко не в каждом доме, а ее постоянное использование может существенно увеличить счета за электроэнергию. Именно поэтому все больше людей ищут доступные альтернативы охлаждению жилья.

Об этом пишет nlc.hu. В странах с традиционно жарким климатом, в частности в Греции, уже давно используют простой и практически бесплатный способ борьбы с жарой. Для него понадобятся только пластиковые бутылки, вода и морозильник.

Сущность метода состоит в том, чтобы наполнить несколько пластиковых бутылок водой, оставив немного свободного места сверху, чтобы пластик не деформировался во время замерзания. После этого бутылки нужно оставить в морозильнике на ночь. Уже на следующий день они превратятся в своеобразные миниохладители для квартиры.

Как получить максимальный эффект

Эксперты отмечают, что просто поставить замороженную бутылку в комнате недостаточно. Лучший результат можно получить, если разместить ее рядом с вентилятором непосредственно перед потоком воздуха или за ним.

В таком случае вентилятор будет прогонять воздух через холодную поверхность бутылки, создавая ощутимый эффект охлаждения. При таянии лед поглощает часть тепла из окружающей среды, благодаря чему температура рядом может снизиться на 1–2 градуса.

Какие преимущества и недостатки имеет метод

Специалисты отмечают, что этот способ не способен полностью заменить кондиционер, особенно во время сильной жары. В то же время, он может стать хорошим временным решением для небольших помещений.

Лучше всего метод работает в маленьких комнатах или если вентилятор расположен вблизи места отдыха или работы человека. В больших помещениях эффект будет гораздо менее заметным.

Еще один нюанс состоит в том, что лед постепенно тает. Обычно прохладный воздух сохраняется около двух-трех часов. После этого бутылки можно снова положить в морозильную камеру для повторного использования.

Также следует помнить о конденсате. Когда лед начинает таять, на наружной поверхности бутылки скапливается влага. Чтобы избежать попадания воды на мебель или пол, рекомендуется ставить бутылки в глубокую тарелку или миску.

Что еще поможет сохранить прохладу

Эксперты напоминают, что никакой способ охлаждения не будет эффективным, если комната постоянно нагревается солнцем. В самые жаркие часы дня рекомендуется держать окна закрытыми и использовать плотные шторы или жалюзи для защиты от солнечных лучей.

Проветривать квартиру лучше рано утром или поздно вечером, когда температура на улице становится ниже. Сочетание этих простых советов с "греческим методом" поможет сделать пребывание дома гораздо более комфортным даже без кондиционера.

