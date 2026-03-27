Как покрасить яйца в желтый цвет на Пасху
Окраска яиц – одна из самых любимых пасхальных традиций, которая каждый год получает новые интересные вариации. Кроме привычных красителей, все больше людей выбирают натуральные способы. Один из самых ярких и одновременно простых вариантов — использование куркумы. Она придает яйцам насыщенный желтый цвет, который выглядит празднично и естественно.
Как покрасить яйца куркумой.
Эту идею популяризируют фудблогеры, в частности, Виктория Теряева, которая поделилась простым рецептом стильных пасхальных яиц.
Ингредиенты:
- яйца - 8-10 шт.
- куркума – 2 ст. л.
- уксус - 2 ст. л.
- вода – 1 л
- поталь или сусальное золото (по желанию)
- яичный белок – 1 шт.
Пошаговый способ:
- Тщательно вымойте яйца перед приготовлением.
- Выложите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте куркуму и уксус.
- Доведите до кипения и варите около 5–7 минут.
- После варки оставьте яйца в растворе еще на 40-60 минут – это сделает цвет более глубоким и насыщенным.
- Достаньте яйца и выложите на салфетку, чтобы они высохли.
Декор для эффектного вида:
Чтобы придать пасхальным яйцам более роскошный вид, можно использовать поталь или сусальное золото. Для этого:
- слегка смажьте руку (или перчатку) яичным белком;
- приложите лист тали к яйцу;
- осторожно прокрутите его в ладони.
В результате золото равномерно закрепится на поверхности, создавая стильный и праздничный эффект.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!