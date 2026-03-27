Как покрасить яйца в желтый цвет на Пасху

Окраска яиц – одна из самых любимых пасхальных традиций, которая каждый год получает новые интересные вариации. Кроме привычных красителей, все больше людей выбирают натуральные способы. Один из самых ярких и одновременно простых вариантов — использование куркумы. Она придает яйцам насыщенный желтый цвет, который выглядит празднично и естественно.

Как покрасить яйца куркумой.

Эту идею популяризируют фудблогеры, в частности, Виктория Теряева, которая поделилась простым рецептом стильных пасхальных яиц.

Ингредиенты:

яйца - 8-10 шт.

куркума – 2 ст. л.

уксус - 2 ст. л.

вода – 1 л

поталь или сусальное золото (по желанию)

яичный белок – 1 шт.

Пошаговый способ:

Тщательно вымойте яйца перед приготовлением. Выложите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте куркуму и уксус. Доведите до кипения и варите около 5–7 минут. После варки оставьте яйца в растворе еще на 40-60 минут – это сделает цвет более глубоким и насыщенным. Достаньте яйца и выложите на салфетку, чтобы они высохли.

Декор для эффектного вида:

Чтобы придать пасхальным яйцам более роскошный вид, можно использовать поталь или сусальное золото. Для этого:

слегка смажьте руку (или перчатку) яичным белком;

приложите лист тали к яйцу;

осторожно прокрутите его в ладони.

В результате золото равномерно закрепится на поверхности, создавая стильный и праздничный эффект.

