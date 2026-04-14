Как получить статус УБД: объяснение Минветеранов

Статус участника боевых действий (УБД) подтверждает участие в защите Украины и открывает доступ к государственным льготам и социальным гарантиям. В большинстве случаев его предоставляют автоматически, однако при необходимости военнослужащий может оформить самостоятельно.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов. Порядок получения статуса зависит от того, находится ли человек на службе или уже уволился.

Право на УБД обладают военные и другие участники боевых действий. В эту категорию входят военнослужащие всех родов войск, участники добровольческих формирований, лица, участвовавшие в АТО до 23 февраля 2018 года, добровольцы периода начала полномасштабной войны, а также иностранцы и лица без гражданства, защищавшие Украину.

Действующим военным обычно не нужно подавать заявление. Данные об участии в боевых действиях вносит уполномоченное лицо подразделения в соответствующий реестр в течение нескольких дней после начала выполнения задания. После этого статус присваивается автоматически, а военный получает уведомление. Такой же подход применяется и в отношении лиц, попавших в плен или считающихся пропавшими без вести.

Если информация не была внесена или возникла задержка, военный может самостоятельно подать заявление – по почте в специальную комиссию или онлайн через Действие с использованием электронной подписи.

После увольнения со службы оформления происходит через территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Необходимо обратиться по месту учета, подать документы в комиссию и ожидать решения, обычно принятого в течение месяца. Если человек служил не в ВСУ, обращаться следует в соответствующее ведомство.

Для добровольцев предусмотрена отдельная процедура — они представляют документы в межведомственную комиссию Минветеранов, в частности через ЦНАП или по почте. После принятия решения выдается удостоверение, а данные вносятся в реестр.

