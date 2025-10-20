Как рассчитывается сумма зимней субсидии в 2025 году

Жилищная субсидия — форма государственной поддержки, предназначенная для граждан и семей с невысокими доходами, которые не могут полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Чем меньше доход семьи, тем большую часть расходов берет на себя государство.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, как именно рассчитывается субсидия на отопительный сезон 2025-2026 годов и какие факторы влияют на ее размер.

Как определяют сумму субсидии

Помощь начисляется с учетом отопительного периода - с 16 октября по 15 апреля - и в рамках социальных нормативов, утвержденных правительством. Размер субсидии зависит от площади жилья, подлежащей компенсации:

13,65 кв. м на каждого члена семьи;

на каждого члена семьи; 35,22 кв. м – на домохозяйство в целом.

Таким образом, для одного человека государство компенсирует до 48,87 кв. м, для двоих – 62,52 кв. м, для трех – 76,17 кв. м. Для одиноких пенсионеров предусмотрено увеличение площади, на которую предоставляется субсидия, на 30% (но не больше фактической). В таком случае она может составить до 63,53 кв. м для одного человека, 81,27 кв. м – для двух и 99 кв. м – для трех жителей.

Читайте также: Какой категории украинцев следует обратиться за переназначением субсидий

На какие услуги начисляется субсидия

Государство компенсирует расходы в пределах социальных нормативов потребления:

Водоснабжение: если в доме есть горячая вода - 2 куб. м холодной воды на лицо ежемесячно; если нет – 3,6 куб. м . Для водоотведения норма – 3,6 куб. м .

если в доме есть горячая вода - на лицо ежемесячно; если нет – . Для водоотведения норма – . Отопление: при газовом отоплении – 4 куб. м газа на 1 кв. м жилья, при электроотоплении - 30 кВт·ч на 1 кв. м .

при газовом отоплении – жилья, при электроотоплении - . Газ: если в доме есть плита и горячая вода – 3,3 куб. м на человека , без горячей - 5,4 куб. м , а при наличии и плиты, и газового водонагревателя – 10,5 куб. м .

если в доме есть плита и горячая вода – , без горячей - , а при наличии и плиты, и газового водонагревателя – . Электроэнергия: для домохозяйства с одним человеком — 70 кВтч в месяц, за каждого следующего члена прибавляется по 30 кВтч, но не более 190 кВтч.

Если в квартире есть электроплита и централизованное горячее водоснабжение, норма составляет 110 кВтч на одного человека, плюс 30 кВтч на каждого следующего жителя (максимум — 230 кВтч). При отсутствии горячей воды лимит повышается до 130 кВтч, но не более 250 кВтч. Если же в квартире нет электроплиты, но есть только холодная вода, норма — 100 кВтч на одного жителя плюс 30 кВтч на каждого следующего, максимум 220 кВтч.

Ранее мы рассказывали, какие доходы учитываются при назначении субсидии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!