Как сделать крашанки в цветах радуги на Пасху: простой способ
В христианской традиции радуга символизирует надежду, восстановление и божественную защиту. Именно поэтому пасхальные яйца, оформленные в радужных оттенках, станут уместным и символическим элементом пасхального стола.
Создать такие изысканные пасхальные яйца достаточно просто. Как показала блоггер @my_seasonal_treasury, для этого не нужны специальные инструменты — достаточно пищевых красителей и немного терпения. Важно лишь дождаться полного высыхания скорлупы между этапами окрашивания, чтобы цвета ложились равномерными слоями.
Что нужно:
- белые яйца, сваренные вкрутую и охлажденные
- пищевые красители пяти цветов: желтый, оранжевый, зеленый, синий и красный.
- мисочки для красителей
- бумажные салфетки и немного масла
Как покрасить яйца
1. Основа – желтый и зеленый
Сначала окуните одну половину яйца в желтый краситель, чтобы получить широкую полосу. После этого переверните и покрасьте другую половину в зеленый. Дайте яйцу полностью высохнуть.
2. Добавляем оранжевый
Окуньте желтую часть примерно на две трети в оранжевый краситель, оставив узкую полоску желтого цвета посередине.
3. Наносим синий
Аналогично обработайте зеленую сторону – окуните край в синий краситель, сохранив немного зеленого цвета. Снова дождитесь полного высыхания.
4. Финальный штрих – красный
Поочередно окуните кончики яйца в красный краситель. В результате с одной стороны появится насыщенный красный переход, а с другой – фиолетовый оттенок. После этого яйцо нужно еще раз высушить.
5. Добавляем блеск
Когда краска полностью высохнет, слегка смажьте яйцо каплей масла с помощью бумажной салфетки. Это сделает цвета ярче, а поверхность блестящей.
Яркое радужное яйцо станет эффектным украшением праздничного стола и отличным символическим подарком для близких.
