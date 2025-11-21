Как собирать дрова в лесу, чтобы избежать штрафа

В холодное время года многие украинцы отправляются в лес за дровами, однако не все осознают, какие действия законны, а за что могут оштрафовать. Лесной кодекс четко регулирует, какие ресурсы можно принимать без специального разрешения и какие действия считаются нарушением.

Об этом пишет Новости.LIVE. Закон позволяет собирать только то, что упало на землю естественным путем: сухие ветки, листья, хвою и кору. Также без ограничений можно собирать грибы, дикие ягоды и травы – при условии, что это не редкие растения и не виды из Красной книги. Такая деятельность не требует оформления документов, если не наносит ущерб экосистеме.

Проблемы возникают, когда люди начинают срезать деревья или даже сухие ветки. Любая спиловальная работа без разрешения лесного хозяйства считается незаконной. Самовольная заготовка дров или перевозка крупных партий древесины без документов может обернуться административным или даже уголовным наказанием.

Чтобы легально получить дрова, необходимо обратиться в местный лесхоз. Там оформят разрешение или лесорубный билет, а также предоставят информацию о допустимых местах заготовки и разрешенных объемах. Соблюдение этих правил позволяет безопасно и законно обеспечить себя дровами и одновременно не навредить природе.

