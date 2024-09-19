Как 'угнать автомобиль' на украинском языке: Авраменко подсказал

Стремление к совершенному украинскому языку предполагает постоянное расширение словарного запаса. Особенно интересен поиск синонимов к часто употребляемым словам. Например, знаете ли вы, что в украинском языке существует по меньшей мере пять разных вариантов перевода слова "автомобиль"?

Как отмечается во Всемирном словаре украинского языка, вместо слова "автомобиль" мы можем использовать такие синонимы: "автомашина", "машина", "авто", "чортопхайка" (жартівливий варіант) та "мотор" (относительно легковых авто).

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Интересно, что украинские писатели также активно использовали разнообразные синонимы для обозначения автомобиля. Например:

В романе Владимира Винниченко "Солнечная машина" встречается словосочетание "летить автомобіль".

Иван Багряный в "Саду Гефсиманском" употребляет термин "чорна автомашина".

Павел Загребельный в "Думе о бессмертном" описывает "величезну машину".

Улас Самчук в "Волыне" упоминает об "авто", которое мчит.

Иван Нечуй-Левицкий в произведении "Неодинаковыми тропами" употребляет колоритное выражение "поштова чортопхайка".

Николай Хвылевый в "Колониях, виллах..." вспоминает о "моторах", летающих по шоссе.

Использование различных синонимов делает язык более выразительным и интересным, позволяет избежать монотонности и демонстрирует богатство украинской лексики.

Языковед Александр Авраменко тем временем разъяснил, как правильно говорить об угоне автомобиля на украинском языке. Вместо кальки из российской "угнали автомобиль", которая является неудачной, следует использовать украинский вариант "вкрали автомобіль", чи "викрали авто". Это, по его словам, не только точнее передает суть действия, но и помогает избегать суржика.

Авраменко подчеркнул, что употребление таких слов, как "уйти", "уїхати" чи "угнати" – это кальки с русского языка, не соответствующие украинским языковым нормам. Он предложил заменять их украинскими соответствиями: "поїхати" вместо "уїхати" и "пішли" вместо "уйшли". Например, правильно будет сказать: "Друзі поїхали на море", а не "уїхали на море".

Таким образом, Авраменко призвал более внимательно относиться к использованию украинских слов и избегать русизмов. Правильное употребление языка помогает сохранять его чистоту и уникальность, подытожил языковед.

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