Какая категория пенсионеров может получить 10 выплат сразу

В Украине отдельные категории работников бюджетной сферы могут получить единовременную денежную помощь при выходе на пенсию. Ее размер составляет десять ежемесячных пенсионных выплат, однако право на такую поддержку имеют только те, кто отвечает определенным требованиям по стажу и месту работы.

Об этом сообщили в ПФУ. В ведомстве объясняют, что выплата назначается работникам, которые на момент достижения пенсионного возраста работали в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет. Также обязательным условием является наличие необходимого страхового стажа: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Кроме того, заявитель не должен получать ранее никакого вида пенсии.

Выплата предоставляется единовременно, не подлежит налогообложению и финансируется из государственного бюджета. Она рассматривается как форма поддержки многолетней работы в социально важных сферах.

Кто может рассчитывать на выплату

Чаще такую помощь получают работники образования, медицины, социальной защиты, а также другие специалисты, чья деятельность связана с публичным сектором. В частности, право на выплату могут иметь:

артисты – при наличии от 20 до 35 лет творческого стажа;

работники образования, здравоохранения и социальной сферы - при условии не менее 25 лет специального стажа;

спортсмены - при наличии не менее 25 лет профессиональной деятельности, из которых не менее шести лет в составе национальных сборных.

Основные условия получения помощи

Чтобы оформить выплату, необходимо:

работать в должности, дающей право на пенсию за выслугу лет;

иметь необходимый специальный страховой стаж;

весь стаж должен быть приобретен в государственных или коммунальных учреждениях;

ранее не получать ни одного вида пенсионного обеспечения (по возрасту, инвалидности или другим основаниям).

