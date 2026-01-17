Какая категория пенсионеров освобождается от оплаты коммуналки в 2026 году

Оплата жилищно-коммунальных услуг — одна из самых больших статей расходов для украинских семей. Однако некоторые категории пенсионеров имеют право на 100% компенсацию этих платежей. Пенсионный фонд Украины объяснил, кто именно может полностью освободиться от оплаты коммуналки в 2026 году.

Кто имеет право на полную компенсацию коммунальных услуг

Согласно действующему законодательству, 100-процентная льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (электричество, газ, вода, отопление, вывоз мусора) и приобретение твердого топлива или сжиженного газа предоставляется пенсионерам, которые:

до выхода на пенсию работали в сельской местности на определенных должностях;

продолжают проживать в деревне после назначения пенсии.

Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

Льгота распространяется на бывших работников следующих сфер:

образование (учителя, воспитатели, директора школ и т.п.);

библиотеки и музеи;

медицина и фармацевтика (врачи, медсестры, фельдшеры);

заведения культуры и художественного образования (государственные и коммунальные);

учреждения охраны и защиты растений

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Основные условия для получения льготы

Чтобы воспользоваться правом на компенсацию, нужно выполнить два ключевых требования:

Иметь не менее 3 лет стажа на должности в сельской местности. Работать в этой должности непосредственно на момент выхода на пенсию.

Если эти условия исполнены, пенсионер получает полную компенсацию расходов на коммунальные услуги независимо от размера пенсии или доходов семьи.

Как оформить льготу в 2026 году

Пенсионеры, которые уже внесены в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы, могут оформить компенсацию через Пенсионный фонд Украины.

Для этого нужно:

подать заявление о назначении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (а также на приобретение твердого топлива или сжиженного газа, если нужно);

добавить документы, подтверждающие проживание в сельской местности (справка из сельсовета, выписка из реестра и т.п.).

Заявление можно подать лично в сервисном центре ПФУ, через представителя или онлайн через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портал "Действие".

Эта льгота — важная поддержка для пенсионеров, всю жизнь работавших в селе. Если вы или ваши близкие отвечаете критериям – не медлите с оформлением, чтобы получать полную компенсацию коммуналки уже с 2026 года.

Напомним, мы уже писали, какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!