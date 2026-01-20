Какая категория украинцев может рассчитывать на скидку на оплату коммуналки в 2026 году

В 2026 году государство продолжает сохранять систему льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для определенных законом категорий граждан. Такая поддержка может предусматривать как частичное, так и полное возмещение расходов на жилье и коммунальные сервисы, включая воду, отопление, электроэнергию, газ и вывоз мусора.

В то же время воспользоваться льготами могут только украинцы, которые отвечают четко установленным законодательным требованиям. В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины объяснили, кто имеет право на льготы и какие услуги подлежат компенсации.

Кто имеет право на льготы по оплате ЖКУ

Согласно действующим нормам, скидки на жилищно-коммунальные услуги предоставляются следующим категориям населения:

лицам с инвалидностью в результате войны, участникам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших военнослужащих;

участникам Революции Достоинства, которые получили повреждения;

гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, семьям ликвидаторов и детям с инвалидностью, связанных с последствиями аварии;

участникам войны, людям с особыми заслугами перед государством, их вдовам (вдовцам) и родителям;

ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также супругам погибших ветеранов;

лицам, получившим инвалидность во время прохождения службы, и членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военных;

гражданам с особыми трудовыми заслугами перед Родиной, реабилитированным лицам, бывшим узникам гетто и концлагерям, жертвам нацистских преследований;

родителям и членам семей работников гражданской защиты, погибшим при исполнении служебных обязанностей;

многодетным семьям, приемным семьям и детским домам семейного типа, где не менее года воспитываются трое и более детей;

пенсионерам, которые работали педагогами, медицинскими и фармацевтическими работниками, библиотекарями, специалистами по защите растений в сельской местности или поселках городского типа и продолжают проживать там;

пенсионерам - бывшим работникам государственных и коммунальных учреждений культуры и художественного образования, проживающих в селах и поселках городского типа.

Чтобы оформить льготу, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины лично или через портал электронных услуг.

Какие коммунальные услуги компенсируются

Список жилищно-коммунальных услуг, на которые распространяются льготы, определен специальным порядком. Он предусматривает скидки на оплату:

пользование жильем, содержание дома и придомовой территории;

услуг по управлению многоквартирным домом;

централизованного водоснабжения и водоотвода;

теплоснабжение, электроэнергии, снабжение и транспортировка природного газа;

централизованное отопление и вывоз бытовых отходов;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы могут предоставляться как независимо от уровня доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи – в зависимости от категории получателя и условий, определенных законодательством.

