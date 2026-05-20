Какая категория женщин не сможет выйти на пенсию в 60 лет и почему

В Украине в перспективе рассматривают пенсионную реформу с введением накопительной системы, однако граждане получают выплаты только по действующей солидарной модели. Из-за частых изменений законодательства не все знают, с какого возраста женщины могут выходить на пенсию.

Об этом сообщает ПФУ. После принятия Закона №3668-VI в 2011 году пенсионный возраст для женщин начал постепенно повышать. Если раньше украинки могли оформлять пенсию с 50 лет, постепенно этот возраст сравняли с мужчинами. На сегодня стандартный пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет для обоих полов.

Впрочем, помимо возраста, ключевую роль играет страховой стаж. В 2025 году требования таковы:

в 60 лет – не менее 32 лет стажа;

в 63 года - от 22 лет стажа;

в 65 лет - не менее 15 лет стажа.

Это означает, что если женщина достигла 60 лет, но имеет, например, всего 25 лет стажа, она сможет оформить пенсию только в 63 года. Недостаточный стаж при необходимости можно "докупить", однако такая опция достаточно дорогая — ориентировочно один год стажа стоит около 21 120 грн.

Входящий в страховой стаж

Важно, что в страховой стаж причисляется не только официальная работа. В частности, учитывается и декретный отпуск до трех лет.

Это означает, что женщина, которая воспитывала нескольких детей и находилась в отпуске по уходу за каждым ребенком до 3 лет, может дополнительно накопить значительный стаж даже без официального трудоустройства.

Например, если у женщины 29 лет трудового стажа и еще 3 года находилась в декретном отпуске, ее общий стаж может разрешить выход на пенсию уже в 60 лет.

