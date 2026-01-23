Какие льготы и субсидии получают люди с инвалидностью 3 группы

В Украине для лиц с инвалидностью ІІІ группы с детства предусмотрена система государственной поддержки как в виде денежных выплат, так и в формате социальных льгот. Рассказываем, на какую помощь могут рассчитывать граждане в 2026 году.

Денежная помощь в 2026 году

В 2026 году люди с инвалидностью ІІІ группы с детства, не получающие пенсию, имеют право на государственную социальную помощь. Ее размер составляет 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом сообщает ПФУ.

На начало 2026 года эта сумма равна 1557 гривен в месяц. Именно такой размер выплаты установлен для ІІІ группы инвалидности с детства. В случае смены группы инвалидности размер пособия пересматривается в соответствии с новым статусом.

Доплаты и надбавки

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, отдельным категориям лиц с инвалидностью может назначаться надбавка по уходу. Она предусмотрена для одиноких людей с инвалидностью с детства II и III групп, которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждаются в постоянной помощи.

Кроме того, граждане с инвалидностью III группы, полученной в результате войны, получающие социальную помощь вместо пенсии, имеют право на дополнительную выплату. По информации Минветеранов, в 2026 году такая доплата составляет 30% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет 778,5 гривны.

Льготы для людей с инвалидностью ІІІ группы в 2026 году

У лиц с III группой инвалидности есть ряд законодательно закрепленных льгот, в частности в сфере труда, медицины, образования и транспорта.

Для работающих граждан предусмотрено:

до 30 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы;

трудоустройство без установления испытательного срока;

ежегодный основной отпуск, удлиненный на 2 дня;

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней ежегодно.

В области медицины и реабилитации доступны:

льготное обеспечение медицинскими изделиями, в том числе зубными протезами;

получение колесных кресел по медицинским показаниям;

обеспечение техническими и другими реабилитационными средствами.

Образовательные и транспортные льготы:

студенты с инвалидностью могут получать стипендию;

абитуриенты с высокими результатами обучения имеют право на поступление вне конкурса;

предусмотрен бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме метрополитена).

