Какие льготы и субсидии получают люди с инвалидностью 3 группы
В Украине для лиц с инвалидностью ІІІ группы с детства предусмотрена система государственной поддержки как в виде денежных выплат, так и в формате социальных льгот. Рассказываем, на какую помощь могут рассчитывать граждане в 2026 году.
Денежная помощь в 2026 году
В 2026 году люди с инвалидностью ІІІ группы с детства, не получающие пенсию, имеют право на государственную социальную помощь. Ее размер составляет 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом сообщает ПФУ.
На начало 2026 года эта сумма равна 1557 гривен в месяц. Именно такой размер выплаты установлен для ІІІ группы инвалидности с детства. В случае смены группы инвалидности размер пособия пересматривается в соответствии с новым статусом.
Доплаты и надбавки
Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, отдельным категориям лиц с инвалидностью может назначаться надбавка по уходу. Она предусмотрена для одиноких людей с инвалидностью с детства II и III групп, которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждаются в постоянной помощи.
Кроме того, граждане с инвалидностью III группы, полученной в результате войны, получающие социальную помощь вместо пенсии, имеют право на дополнительную выплату. По информации Минветеранов, в 2026 году такая доплата составляет 30% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет 778,5 гривны.
Льготы для людей с инвалидностью ІІІ группы в 2026 году
У лиц с III группой инвалидности есть ряд законодательно закрепленных льгот, в частности в сфере труда, медицины, образования и транспорта.
Для работающих граждан предусмотрено:
- до 30 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы;
- трудоустройство без установления испытательного срока;
- ежегодный основной отпуск, удлиненный на 2 дня;
- дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней ежегодно.
В области медицины и реабилитации доступны:
- льготное обеспечение медицинскими изделиями, в том числе зубными протезами;
- получение колесных кресел по медицинским показаниям;
- обеспечение техническими и другими реабилитационными средствами.
Образовательные и транспортные льготы:
- студенты с инвалидностью могут получать стипендию;
- абитуриенты с высокими результатами обучения имеют право на поступление вне конкурса;
- предусмотрен бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме метрополитена).
