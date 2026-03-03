Какие выплаты получат украинцы с инвалидностью 2 группы в марте

С началом весны в Украине состоится традиционный перерасчет социальных выплат. С 1 марта пенсии и страховые выплаты возрастут в пределах от 100 до 2595 гривен. Повышение обеспечено плановой индексацией, размер которой в текущем году составляет 12,1%.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Кого охватит индексация

Мартовское повышение будет касаться широкого круга получателей выплат. В частности, увеличение предусмотрено для:

пенсионеров общей системы государственного пенсионного страхования;

военных пенсионеров;

лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы;

граждан, получающих пенсии за особые заслуги;

бывших работников органов местного самоуправления и других категорий, которым выплаты были назначены по специальным условиям;

пострадавших от несчастных случаев в производстве.

Отдельно пересмотрены минимальные размеры пенсий для наиболее уязвимых категорий.

Для граждан от 80 лет (при наличии не менее 25 лет страхового стажа у мужчин и 20 лет у женщин), а также для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным стажем (35 лет для мужчин и 30 — для женщин) минимальная выплата вырастет с 3758 до 4213 гривен.

Для лиц старше 70 лет с полным страховым стажем пенсия повысится с 3613 до 4050 гривен.

Для пенсионеров до 70 лет с полным стажем выплаты увеличатся с 3323 до 3725 гривен, а для имеющих меньший стаж — с 3038 до 3406 гривен.

Также будут проиндексированы минимальные пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий.

Почему повышение составляет 12,1%

Размер индексации определяется не произвольно, а согласно законодательно установленной формуле. Коэффициент формируется из двух составляющих: 50% – это уровень инфляции за предыдущий год (8%), и еще 50% – средний показатель роста заработной платы в Украине за последние три года (16,1%). В итоге расчетов коэффициент индексации составил 12,1%.

Как отметил Министр социальной политики Денис Улютин, индексация является обязательным механизмом защиты пенсий от обесценения из-за инфляции и обеспечивает прозрачный перерасчет выплат для миллионов граждан.

