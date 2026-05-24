Какой будет пенсия при зарплате в 22 тысячи гривен

При официальной заработной плате на уровне 22 000 грн. ориентировочный размер будущей пенсии может составлять от 6 500 до 9 000 грн. Окончательная сумма зависит прежде всего от продолжительности страхового стажа.

Об этом сообщает ПФУ. В Украине размер пенсии определяется по индивидуальной формуле:

пенсия = средняя заработная плата × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа

Ориентировочные расчеты

Если предположить, что вся зарплата 22 000 грн. была официальной, а работодатель платил взносы в полном объеме, возможны следующие варианты:

при 30 годах стажа — около 8 000–8 500 грн;

при 35 годах стажа - около 9200-9500 грн;

при стаже менее 25 лет - ориентировочно 6500-7500 грн.

Почему пенсия не равна зарплате

На конечную сумму влияют несколько факторов:

усредненный показатель зарплаты: для расчета берут не одну зарплату, а среднюю за последние годы;

коэффициент заработка: он показывает соотношение вашей зарплаты к средней по стране;

ограничение формулы: даже при высокой зарплате пенсия не рассчитывается в соотношении 1:1.

Как проверить свои данные

Ознакомиться со страховым стажем, суммой взносов и произвести предварительный расчет пенсии можно онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

