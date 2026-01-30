Кто имеет право получить дрова от государства и куда обращаться

Украинцы, не подключенные к централизованному отоплению и обогревающие жилье дровами или другим твердым топливом, могут рассчитывать на государственную поддержку. Помощь предусмотрена, прежде всего, для социально уязвимых категорий населения.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, какие программы действуют и кто имеет право ими воспользоваться.

Кто может получить средства на дрова и другие виды помощи

В Пенсионном фонде отмечают, что для домохозяйств, использующих твердое топливо для отопления, в настоящее время доступно несколько форматов государственной поддержки:

жилищная субсидия для компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги;

субсидия для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг или покупку твердого топлива и сжиженного газа, предоставляемые в денежной форме;

дополнительная финансовая помощь на покупку твердого печного топлива во время отопительного сезона.

Денежная помощь на дрова в 2026 году, а также поддержка других видов твердого топлива или сжиженный газ, предоставляется после подачи соответствующего заявления. Оформить ее можно как лично, так и дистанционно – через сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАПы, Портал Действие или мобильное приложение ПФУ. Подавать документы рекомендуют до начала отопительного сезона, а конкретные сроки устанавливаются каждый год.

После обработки заявлений Пенсионный фонд формирует списки получателей и передает их областным военным администрациям. В дальнейшем эти перечни направляются международным организациям, финансирующим помощь на закупку дров. После проверки данных выплаты производятся в начале отопительного сезона с учетом очередности и приоритетности.

Важные условия для получателей

Если происходят изменения, влияющие на право на помощь или ее размер — например, меняется состав семьи, статус льготника, перечень коммунальных услуг, управляющий домом или создается ОСМД, получатель обязан в течение 30 календарных дней подать обновленное заявление. В случае предоставления недостоверной информации выплаты пособия на дрова могут быть отменены.

Кому предоставляется помощь на дрова в 2026 году

По данным Пенсионного фонда Украины, государственная поддержка направлена на наиболее уязвимые слои населения. На помощь могут претендовать:

граждане, уже получающие субсидии или льготы на твердое топливо;

одинокие нетрудоспособные пенсионеры;

одинокие матери или родители, получающие государственную социальную помощь;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

приемные семьи;

детские дома семейного типа;

семьи внутренне перемещенных лиц (при условии, что они не проживают в учреждениях, где коммунальные услуги компенсируются государством);

граждане, которым выплачивается пособие при рождении ребенка.

Предоставляют бесплатные дрова жителям прифронтовых территорий.

В Пенсионном фонде также объяснили, что жителям территорий, где ведутся или велись боевые действия, в течение отопительного сезона может предоставляться единовременная денежная помощь на приобретение дров и твердого печного топлива.

При этом жилищная субсидия, льготы и дополнительная поддержка твердого топлива выплачиваются исключительно в денежной форме.

Специалисты ПФУ отмечают: обеспечение населения помощью в натуральном виде — в частности, так называемыми "бесплатными дровами" — не входит в полномочия Пенсионного фонда. За такую поддержку отвечают областные военные администрации, именно к ним следует обращаться с запросами.

