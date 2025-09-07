Минимальная зарплата с 2026 года: почему новая сумма принесет только проблемы
В 2026 году в Украине минимальная заработная плата составит 8647 грн. Этот показатель может привести к увеличению бедности, поскольку он не соответствует реальному уровню прожиточного минимума.
Согласно материалу OBOZ.UA, фактический размер прожиточного минимума для взрослого человека в июне 2025 года составлял 11 464,27 грн (после уплаты налогов – 8 421,94 грн). Те из граждан, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.
Рост зарплат предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об утверждении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Прогноз развития экономики базируется на двух сценариях:
- Оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью значительно улучшится.
- Пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России продолжится.
Читайте также: В Украине подняли выплаты учителям: что изменилось и какие суммы теперь будут получать
По оптимистическому сценарию, номинальная средняя месячная зарплата вырастет до следующих уровней:
- 2026 год – 30 240 грн;
- 2027 – 35 268 грн;
- 2028 – 39 758 грн.
В случае реализации негативного сценария средний уровень заработной платы в Украине составит:
- 2026 год – 30 032 грн;
- 2027 – 34 808 грн;
- 2028 – 39 436 грн.
Кроме того, оптимистичный прогноз предполагает, что в период с 2026 по 2028 годы прогнозируется улучшение ситуации на рынке труда. Количество лиц, занятых экономической деятельностью в возрасте от 15 до 70 лет, может вырасти с 13 до 13,2 миллиона.
Напомним, ранее мы рассказывали, как увеличение минимальной зарплаты в Украине повлияет на налоги, штрафы и пенсии.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!