Минимальная зарплата с 2026 года: почему новая сумма принесет только проблемы

В 2026 году в Украине минимальная заработная плата составит 8647 грн. Этот показатель может привести к увеличению бедности, поскольку он не соответствует реальному уровню прожиточного минимума.

Согласно материалу OBOZ.UA, фактический размер прожиточного минимума для взрослого человека в июне 2025 года составлял 11 464,27 грн (после уплаты налогов – 8 421,94 грн). Те из граждан, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Рост зарплат предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об утверждении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Прогноз развития экономики базируется на двух сценариях:

Оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью значительно улучшится.

Пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России продолжится.

По оптимистическому сценарию, номинальная средняя месячная зарплата вырастет до следующих уровней:

2026 год – 30 240 грн;

2027 – 35 268 грн;

2028 – 39 758 грн.

В случае реализации негативного сценария средний уровень заработной платы в Украине составит:

2026 год – 30 032 грн;

2027 – 34 808 грн;

2028 – 39 436 грн.

Кроме того, оптимистичный прогноз предполагает, что в период с 2026 по 2028 годы прогнозируется улучшение ситуации на рынке труда. Количество лиц, занятых экономической деятельностью в возрасте от 15 до 70 лет, может вырасти с 13 до 13,2 миллиона.

