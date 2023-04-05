Мобилизация в апреле: 6 категорий мужчин, которые могут получить отсрочку от службы

Кого не могут призвать на военную службу

Начиная с 24 февраля 2022 года, в Украине начала действовать общая мобилизация и военное положение, которое продлится до 20 мая 2023 года. Закон предусматривает призыв в военную службу всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в последние годы в закон были внесены изменения, которые предоставляют отсрочку от службы для шести категорий мужчин.

Читайте также: Когда прекратят вручать повестки на улицах

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, в первую очередь к военной службе призывают мужчин с военным опытом, однако в таком случае повестки получают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, так как мобилизованными могут стать как ограниченно подходящие лица, так и те, у кого нет военного опыта.

Обучение перед отправлением на фронт, которое должно длиться не менее месяца, должны проходить мужчины, не имеющие опыта военной службы. Военнослужащие запаса могут быть призваны для переподготовки, а военнослужащие с опытом службы отправляются сразу в воинские части, где могут получить боевые задания на фронте.

Сейчас повестки получают:

призывники, прошедшие военную службу;

военнообязанные и резервисты, с опытом военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие опыта службы;

лица сняты или исключены из военного учета;

лица с инвалидностью;

у кого "белый билет" – ограниченно пригодные в военное время и непригодные в мирное время или ограниченно пригодные в мирное время и пригодные в военное время;

Читайте также: Целевая мобилизация: кого могут призвать и с какой целью

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в апреле 2023 года

В Законе (23 статья) перечислены условия, при которых 6 категорий населения могут получить отсрочку от призыва в военную службу в Украине в 2023 году. Эти категории включают:

Образование: студенты профессионально-технических, профессиональных, высших и высших учебных заведений, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам;

Преподавание и наука: научные и научно-педагогические работники высших и высших учебных заведений, научных учреждений и организаций с ученым званием и/или научной степенью, а также педагогические работники профессиональных, общеобразовательных учебных заведений, работающих в высших или высших учебных заведениях и научных учреждениях , в соответствии с основным местом работы;

Профессиональная деятельность: народные депутаты, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники органов управления войсками, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и других государственных служб;

Семейные обстоятельства;

Состояние здоровья;

Бронирование на работе.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!