Может ли военный в СЗЧ получить отсрочку: объяснение юриста

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СЗЧ), не могут оформить отсрочку от службы. После обретения статуса военнослужащего механизм отсрочки больше не применяется.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Дарья Тарасенко, объяснив, что такое право предусмотрено только для военнообязанных граждан, а не для действующих военных. В таком случае человек может рассчитывать только на увольнение со службы и только при наличии законных оснований, определенных действующим законодательством.

"Если лицо уже перешло из статуса военнообязанного к статусу военнослужащего, об отсрочке речь не идет. Возможно лишь увольнение с военной службы, если для этого существуют предусмотренные законом основания", — объяснила Дарья Тарасенко.

В то же время, даже наличие обстоятельств, которые раньше могли давать право на отсрочку, не означает автоматического увольнения со службы. Адвокат отмечает, что основания для отсрочки и для увольнения разные и регулируются отдельными нормами.

В частности, все основания для увольнения военнослужащих прописаны в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Именно поэтому правозащитница советует проверять возможность получения отсрочки еще до момента мобилизации и обретения статуса военного.

По ее словам, многие военные, которые находятся в статусе СЗЧ, ошибочно полагают, что семейные или другие жизненные обстоятельства автоматически смягчают их положение или дают право на отсрочку. На самом же деле закон четко разграничивает статус военнообязанного и военнослужащего.

Тема самовольного ухода из части остается особенно актуальной во время военного положения и мобилизации. Согласно законодательству, СЗЧ считается серьезным нарушением военной дисциплины, за которое может последовать уголовная ответственность.

