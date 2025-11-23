Можете потерять выплаты: для чего ВПЛ проходить физическую идентификацию

Все внутренне перемещенные лица, получающие государственную социальную помощь, до 1 ноября 2025 г. были обязаны пройти физическую идентификацию. Это касается прежде всего:

пенсионеров-ВПЛ;

малообеспеченных семей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лиц с инвалидностью и их опекунов.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины Хмельницкой области в комментарии Общественному.

Если человек не прошел идентификацию до 1 ноября 2025 — выплаты пособия автоматически останавливаются до момента его прохождения.

За что еще могут прекратить выплаты ВПЛ

Помощь на проживание могут остановить по следующим причинам:

доход семьи превышает установленные пределы;

единовременная покупка или оплата услуг на сумму от 100 тыс. грн (недвижимость, авто, земельный участок и т.п.);

пребывание за границей более 30 рабочих дней подряд без уважительной причины;

возвращение на заброшенное место жительства или изменение фактического места нахождения без уведомления;

трудоспособные члены семьи избегают трудоустройства или не выполняют требования по регистрации в центре занятости.

Что не изменилось после 1 ноября 2025 года

Размер пособия на проживание остался прежним.

ВПЛ сохраняют все права: на социальную защиту, медицинскую помощь, образование, трудоустройство.

Перевод выплат из органов соцзащиты в Пенсионный фонд Украины (продолжавшийся в течение 2025 года) не повлиял на условия, размер или срок получения помощи для тех, кто отвечает критериям.

Следовательно, ключевое изменение — лишь обязательная физическая идентификация и более жесткий контроль соблюдения условий получения выплат.

