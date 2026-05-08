Можно потерять выплату: в течение какого срока нужно подать документы на пенсию

Украинцам, уходящим на пенсию, напомнили о важном сроке для оформления пенсии. Чтобы получать выплаты со дня получения права на пенсию, необходимо обратиться в Пенсионный фонд в течение 90 дней.

Об этом сообщает ПФУ. Если человек подаст заявление не позднее установленного срока, пенсию назначат только с даты фактического обращения. При этом выплаты за предыдущие месяцы могут быть утрачены.

К примеру, если право на пенсию возникло в начале года, но документы подали только через несколько месяцев, компенсацию за пропущенный период не начислят. Действующее законодательство не предусматривает автоматическую выплату пенсии "задним числом".

Какие требования для выхода на пенсию в 2026 году В 2026 году для назначения пенсии по возрасту действуют следующие нормы страхового стажа:

в 60 лет – не менее 32 лет стажа;

в 63 года - не менее 22 лет стажа;

в 65 лет – от 15 лет стажа.

Если у человека нет необходимого страхового стажа, пенсию по возрасту ему не назначат.

