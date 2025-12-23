На французской вилле бывшего генерального прокурора Пискуна обнаружили килограммы золота и 18 элитных часов

Во время обысков, проведенных 16 декабря на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна во Франции, стражи порядка изъяли значительные суммы наличных денег, драгоценные металлы и дорогие аксессуары. Речь идет о 90 тысячах евро, трех килограммах золота, а также 18 часах премиальных брендов, общая стоимость которых превышает 1 миллион евро.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации собеседника, Святослав Пискун якобы не смог предоставить документы, подтверждающие законное происхождение наличных средств, приобретение золотых слитков, а также легальность ввоза элитных часов на территорию Франции. В этой связи, по данным ZN.UA, французская полиция задержала эксгенпрокурора.

Как говорится в материале, во Франции было открыто уголовное производство по подозрению в легализации средств, полученных преступным путем. Решается вопрос о возможном объявлении подозрения.

В то же время, источники из окружения бывшего генпрокурора, на которые ссылается издание, утверждают, что Пискуна впоследствии отпустили, однако следственные действия по делу продолжаются.

