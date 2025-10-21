На какие выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью в ноябре: подробности

Люди с инвалидностью — это граждане, у которых из-за стойких нарушений здоровья ограничена способность к полноценной жизни. Государство обязано создать условия для реализации их прав наравне с другими и гарантировать социальную защиту.

Об этом сообщает ПФУ.

Пенсии для людей с инвалидностью

Пенсия назначается в зависимости от возраста и страхового стажа — от 1 до 15 лет. Размер выплаты определяется по группе инвалидности:

I группа - 100% пенсии по возрасту;

- 100% пенсии по возрасту; II группа - 90% пенсии по возрасту;

- 90% пенсии по возрасту; III группа – 50% пенсии по возрасту.

Выплаты начисляются с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. В случае более позднего обращения — с даты подачи заявления.

Трудовые права и льготы

По данным Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины, работники с инвалидностью имеют ряд гарантий:

их не могут взять на испытательный срок;

они могут расторгнуть срочный договор в любой момент;

ночные и сверхурочные изменения разрешены только с согласия и по медицинским показаниям;

возможен индивидуальный график или неполная занятость.

Отпуска:

I и II группа – 30 календарных дней;

III группа – 26 календарных дней. Также можно оформить дополнительный или неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с инвалидностью.

Образование и обучение

Лица с инвалидностью имеют право поступать в вузы и профтехучилища по квотам или вне конкурса. Преимущественное право на поступление имеют дети из семей, где:

оба родителя имеют инвалидность;

один из родителей умер, а другой имеет инвалидность;

мать-одиночка или отец-одиночка имеет инвалидность.

Во время учебы сохраняется стипендия и государственная социальная помощь.

Медицинские льготы

Лица I и II группы имеют скидку 50% на лекарства при амбулаторном лечении. Пенсионеры с минимальной пенсией могут получить бесплатные лекарства по рецепту.

Государство также обеспечивает протезы, ортопедическую обувь, очки, слуховые аппараты, средства передвижения (в том числе электрокресла) и путевки в санатории по медицинским показаниям.

Родителям детей с инвалидностью выплачивается пособие по временной нетрудоспособности на период лечения.

Транспорт и связь

Лица I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий имеют бесплатный проезд в городском транспорте.

С 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на внутренние авиа-, ж/д, речные и автомобильные маршруты.

Стационарные телефоны для I и II групп устанавливают без очереди. Люди с нарушением зрения не платят за пользование радиоточкой.

Льготы на коммунальные услуги

Закон не предусматривает автоматические скидки на оплату жилья или коммунальных услуг. Однако местные власти могут предоставлять субсидии малообеспеченным гражданам с инвалидностью.

Дополнительная помощь

В Днепропетровской области люди с инвалидностью могут получить финансовую поддержку от фонда "Право на Защиту" для покрытия расходов на отопительный сезон 2025-2026 годов.

В октябре 2025 года повышение или индексация пенсий не предусматривается — выплаты останутся на прежнем уровне, если человек не имеет права на дополнительные надбавки.

