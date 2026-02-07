На них стоит обратить внимание: топ подержанных авто, которые прослужат долго

Покупка нового автомобиля в Украине в 2026 году становится все менее доступной из-за роста цен, новых тарифов и экономических вызовов. Однако вторичный рынок до сих пор предлагает отличные варианты: надежные, безопасные и относительно недорогие модели, идеально подходящие как первый или семейный автомобиль.

Эксперты Consumer Reports проанализировали данные о надежности, затратах на обслуживание, безопасности и актуальных ценах на вторичном рынке США (которые хорошо коррелируют с украинским). Вот 10 лучших подержанных автомобилей по состоянию на февраль 2026 года, рекомендованных для покупателей с ограниченным бюджетом.

1. Mazda6 (2014–2021) – $7 275 – $10 050

Седан, годами держащийся в топах надежности. Плавный четырехцилиндровый двигатель, отличная управляемость, качественный салон и удобные сиденья. Более поздние годы выпуска получили улучшенную шумоизоляцию и современные системы безопасности. Идеальный баланс цены, комфорта и долговечности.

2. Toyota Corolla (2014–2019) – $12 100 – $15 225

Легендарная надежность и простота – вот почему Corolla остается одним из самых популярных подержанных авто. Просторный задний ряд, комфортная езда, низкие затраты на ремонт и высокая остаточная стоимость. Один из самых практичных и безопасных вариантов для новичков.

3. Chevrolet Equinox (2018–2024) – $10 325 – $14 750

Компактный кроссовер с просторным салоном, удобной мультимедиа (Apple CarPlay, Android Auto) и мягкой подвеской. Надежный, экономичный и комфортный – отличный выбор для ежедневного использования в городе и за его пределами.

4. Toyota Corolla Hybrid (2020–настоящее время) — $15 125 – $18 375

Гибридная версия Corolla – один из самых экономичных и надежных автомобилей на рынке. Впечатляющая топливная эффективность, интуитивное управление, полный набор систем безопасности Toyota Safety Sense уже в базе. Идеально для тех, кто хочет минимизировать расходы на горючее.

5. Subaru Crosstrek (2018–2023) – $13 325 – $18 850

Компактный кроссовер с полным приводом, высокой проходимостью и отличной эффективностью топлива. Просторный салон, комфортная езда, современная мультимедиа и высокие оценки безопасности. Прекрасный выбор для тех, кто хочет надежное авто на все случаи жизни.

6. Toyota RAV4 Hybrid (2016–2018) – $14 400 – $19 350

Гибридная версия RAV4 работает тише, плавнее и экономичнее бензиновой. Большая мощность, более высокая надежность (особенно в более поздних годах) и низкие затраты на обслуживание. Один из лучших семейных кроссоверов на вторичном рынке.

7. Toyota Highlander (2014–2019) – $14 175 – $20 950

Просторный, надежный и комфортный семейный кроссовер. Отличная управляемость, большой салон, высокие показатели долговечности. Идеален для семей, которые ищут большой и безопасный автомобиль без лишних трат.

8. Lexus NX (2015–2021) – $17 725 – $20 850

Компактный премиум-кроссовер, сочетающий практичность и роскошь. Тихий салон, комфортная подвеска, мощный турбодвигатель и высокий уровень безопасности. Один из самых лучших вариантов для тех, кто хочет премиум за разумные деньги на вторичном рынке.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

9. Honda Ridgeline (2017–настоящее время) — $19 500 – $24 350

Самый комфортный пикап в своем классе. Тихая кабина, мягкая езда, уникальная конструкция заднего борта. Надежный, универсальный и удобный как для города, так и для поездок за город.

10. Mazda MX-5 Miata (2016–2024) – $14 025 – $21 300

Легендарный спорткар для тех, кто любит вождение. Точное управление, надежность, удовольствие от езды. Более поздние версии получили более мощные двигатели и улучшенный механизм крыши. Идеальный второй автомобиль или для ищущих эмоции за рулем.

Эти модели совмещают высокую надежность, хорошие оценки безопасности, низкие затраты на содержание и адекватную цену на вторичном рынке. Если вы ищете первое авто, семейный вариант или просто надежный транспорт на годы – именно эти автомобили сейчас считаются лучшими инвестициями.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !