Надежные и редко ломаются: названы топ автомобилей, на которые стоит обратить внимание

В рейтинг самых лучших автомобилей вошли популярные модели от Ford, Toyota и Mazda. Несмотря на разные классы и назначения, эти авто объединяют общие преимущества – просторный салон, надежность и относительно невысокие затраты на эксплуатацию.

Спрос на кроссоверы остается стабильно высоким благодаря их универсальности и практичности. Об этом пишет автомобильный эксперт Люк Чиллингсворт в издании Daily Express.

Форд Фокус

Ford Focus остается одним из самых популярных семейных хэтчбеков в Европе. Его главный плюс – доступное обслуживание благодаря обилию запчастей и развитому рынку сервиса.

Модель также ценят просторный салон, надежные двигатели и высокий уровень безопасности, что делает ее практичным выбором для семейного использования. На украинском вторичном рынке свежие версии (около 2020 года) стоят в среднем 11–15 тыс. долларов.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 эксперт называет доступным спортивным автомобилем, который сохраняет главное – удовольствие от вождения. На фоне современных авто, ориентированных преимущественно на комфорт, MX-5 выделяется точной управляемостью и чистым водительским характером.

Это компактное купе остается одним из самых эмоциональных в своем классе. В Украине средняя цена подержанных моделей составляет около 21 тыс. долларов.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 давно известна своей выносливостью и надежностью, что делает ее популярной среди покупателей с ограниченным бюджетом.

Кроссовер предлагает практичный интерьер и вместительный багажник объемом около 550 литров, что подходит для ежедневных нужд и путешествий. На украинском рынке б/у варианты стоят примерно от 13,5 до 25 тыс. долларов и выше, в зависимости от года и состояния.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace Чиллингсворт описывает как стильный электрокроссовер с мощностью около 400 л.с., который разгоняется до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Модель позиционируется как комфортный и технологичный вариант для перехода на электромобили, хотя ее "доступность" условна. В Украине цены на подержанные автомобили стартуют примерно от 21–22 тыс. долларов.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Мазда 3

Mazda 3 входит в число сильнейших игроков в компактном сегменте. Модель известна качественным интерьером, современным дизайном и хорошим балансом между комфортом и управляемостью.

Отдельным преимуществом является надежность и относительно низкие затраты на содержание. На вторичном рынке Украины цены варьируются примерно от 6 до 15 тысяч долларов.

Что выбирают эксперты

Аналитики WhatCar? даже составили рейтинг лучших подержанных моделей этого класса, где лидером стал Volvo XC40. Среди других рекомендованных вариантов — Ford Puma и Kia Sportage, также получившие высокие оценки за баланс характеристик и удобство в ежедневном использовании.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !