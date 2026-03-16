Накануне Пасхи в Украине резко подорожал популярный продукт: сколько стоит

В Украине существенно выросли цены на куриные яйца. По официальной статистике, в течение года - с февраля 2025-го по февраль 2026-го - их стоимость повысилась на 32,4%. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время продукт может подорожать еще больше.

По информации Государственной службы статистики Украины, в месячном измерении подорожание было менее резким: в феврале цены выросли примерно на 3,1%. Однако мониторинг рынка показывает, что в середине месяца стоимость нефасованных яиц категории С1 заметно поднялась примерно на 0,84 гривны за штуку, или на 8,4 гривны за десяток.

В настоящее время в крупных торговых сетях десяток таких яиц в среднем стоит около 70 гривен. В супермаркете Auchan их продают примерно по 6,6 гривны за штуку (66 гривен за десяток). В сетях Фора и ЭКОмаркет цена составляет около 6,89 грн за яйцо (68,9 грн за десяток). В Мегамаркете стоимость выше — примерно 7,6 гривны за штуку, или 76 гривен за десяток.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время яйца могут подорожать еще на 10-15%. Основной причиной называют традиционный рост спроса в канун Пасхи, когда украинцы активно покупают этот продукт для праздничного стола.

Помимо сезонного спроса на цену влияют и другие факторы. Среди них – уменьшение объемов производства в холодный период года, а также рост затрат производителей на корма для птицы и энергоносители. Все эти факторы вместе создают предпосылки для дальнейшего повышения стоимости продукта на рынке.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

