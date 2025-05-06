Напоминание для украинских предпринимателей: что должен сделать каждый ФЛП в Украине до конца мая

В мае 2025 года украинские предприниматели обязаны подать квартальную налоговую декларацию и произвести оплату единого налога и военного сбора до 20 числа. Для ФЛП первой группы минимальный платеж составляет от 302,80 грн, а предпринимателям третьей группы дополнительно необходимо уплатить 1% военного сбора с полученного дохода.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович, пишет OBOZ.UA. Он отметил, что предприниматели третьей группы должны до середины мая выполнить несколько обязательных процедур:

до 12 мая включительно подать декларацию плательщика единого налога за первый квартал 2025 года;

до 20 мая уплатить единый налог в размере 5% за этот период;

до той же даты – внести 1% военного сбора от дохода за I квартал.

Размер указанных налогов определяется на основе доходов, полученных в первые три месяца года. Медлить с подачей и уплатой не стоит – это может привести к начислению штрафов и пени. ФЛП на упрощенной системе налогообложения первой и второй групп также должны осуществить несколько ключевых платежей в мае:

военный сбор за май (рекомендуемая сумма – 800 грн) – до 20 мая;

единый налог для предпринимателей второй группы – 1600 грн – крайний срок также 20 мая;

для ФЛП первой группы – 302,80 грн – уплата до 20 мая.

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Предприниматели, которые зарегистрированы в зонах, где продолжаются боевые действия, имеют право платить налоги на добровольной основе. В случае, если ФЛП официально трудоустраивает работников, необходимо подать налоговую отчетность за апрель, которая включает:

приложение 1 по начислениям ЕСВ (единого социального взноса);

приложение 4ДФ с информацией о выплаченных доходах физическим лицам – до 20 мая включительно.

В этом отчете указываются данные о заработной плате, начисленных налогах, удержаниях и уплате социальных взносов. Даже если предприниматель не имеет работников в штате, но осуществляет выплаты физическим лицам (например, за выполненные работы или предоставленные услуги), он обязан подать Налоговый расчет вместе с Приложением 4ДФ за апрель – до 20 мая.

Такой отчет позволяет налоговой службе контролировать корректность начисления и уплаты налогов с доходов физлиц. Просрочка в подаче отчетности или несвоевременная уплата налогов может повлечь за собой штрафные санкции, поэтому важно соблюдать все сроки.

Напомним, ранее в Минюсте объяснили, как ФЛП не платить лишние налоги.

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