Не медлите: у украинцев осталось совсем мало времени, чтобы уплатить налоги за недвижимость

С начала года украинцы уже перечислили 7,7 млрд грн за налог на недвижимость. До 1 сентября необходимо будет рассчитаться всем владельцам недвижимости, площадь которой превышает установленную норму.

По информации ГНС, уплата налога на недвижимость уже выросла на 20,9% (1,3 млрд грн) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет OBOZ.UA.

Более 30% этой суммы поступило в местные бюджеты Киева и Киевской области:

Киев – 1,58 млрд грн;

Киевская область – 0,78 млрд. грн.

Среди лидеров также оказались:

Днепропетровская область – 0,77 млрд грн;

Одесская область – 0,75 млрд. грн.

В 2025 году граждане должны уплатить налог за 2024 год. Согласно разъяснениям Государственной налоговой службы, оплату следует произвести с 1 июля по 1 сентября текущего года за прошлый. Штрафы за задержку не будут налагаться, если платеж не поступил до 1 июля (статья 266.10.2 НКУ).

Владельцам какой недвижимости придется уплатить налог

Квартира: налог уплачивается, если площадь от 60 кв. м.

Дом: налог уплачивается, если площадь от 120 кв. м.

Дом и квартира: налог уплачивается, если площадь от 180 кв. м.

Читайте также: Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в украинских городах

Размер налога зависит от минимальной заработной платы на январь прошлого года и не может превышать 1,5% ее величины за предыдущий год. Налог взимается за каждый "лишний" квадратный метр. По состоянию на 1 января 2024 года минимальная зарплата составляла 7100 грн, следовательно, максимальная ставка налога – 106,5 грн за каждый дополнительный квадратный метр.

К примеру, если у вас есть квартира размером 100 кв. м, то налог будет начисляться только на 40 квадратов. При этом максимальный платеж составит 4260 грн. Однако окончательная сумма будет зависеть от решений местных органов власти по определению ставки налога.

По желанию, местные власти могут снизить ставку налога или увеличить лимит жилой площади, что позволит собрать меньше средств. Однако повышать ставку более 1,5% от минимальной заработной платы или уменьшать норму жилья запрещено.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоимость жилья в одном из украинских городов снова вернулась на довоенный уровень.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!