Не зволікайте: в українців залишилося зовсім мало часу, щоб сплатити податки за нерухомість

З початку року українці вже перерахували 7,7 млрд грн за податок на нерухомість. До 1 вересня необхідно буде розрахуватися всім власникам нерухомості, чия площа перевищує встановлену норму.

За інформацією ДПС, сплата податку на нерухомість вже зросла на 20,9% (1,3 млрд грн) порівняно з тим же періодом минулого року. Про це пише OBOZ.UA.

Більше ніж 30% цієї суми надійшло до місцевих бюджетів Києва та Київської області:

Київ – 1,58 млрд грн;

Київщина – 0,78 млрд грн.

Серед лідерів також опинилися :

Дніпропетровщина – 0,77 млрд грн;

Одещина – 0,75 млрд грн.

У 2025 році громадяни мають сплатити податок за 2024 рік. Згідно з роз'ясненнями Державної податкової служби, оплату потрібно здійснити з 1 липня по 1 вересня поточного року за минулий. Штрафи за затримку не накладатимуться, якщо платіжка не надійшла до 1 липня (стаття 266.10.2 ПКУ).

Власникам якої нерухомості доведеться сплатити податок

Квартира: податок сплачується, якщо площа від 60 кв. м.

Будинок: податок сплачується, якщо площа від 120 кв. м.

Будинок і квартира: податок сплачується, якщо площа від 180 кв. м.

Читайте також: Скільки років потрібно працювати, щоб придбати квартиру в українських містах

Розмір податку залежить від мінімальної заробітної плати на січень минулого року і не може перевищувати 1,5% її величини за попередній рік. Податок стягується за кожен "зайвий" квадратний метр. Станом на 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становила 7100 грн, отже, максимальна ставка податку – 106,5 грн за кожен додатковий квадратний метр.

До прикладу, якщо у вас є квартира розміром 100 кв. м, то податок нараховуватиметься лише на 40 квадратів. При цьому максимальний платіж становитиме 4260 грн. Однак остаточна сума буде залежати від рішень місцевих органів влади щодо визначення ставки податку.

За бажанням, місцева влада може знизити ставку податку або збільшити ліміт житлової площі, що дозволить зібрати менше коштів. Однак підвищувати ставку понад 1,5% від мінімальної заробітної плати або зменшувати норму житла заборонено.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вартість житла в одному з українських міст знову повернулась на довоєнний рівень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!