Непогода надвигается: в каких регионах Украины ждать дождей и даже мокрого снега

В понедельник, 29 сентября, погода на Украине будет прохладной и дождливой. На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют даже мокрый снег, а ночью температура снижалась до нуля градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В западные и северные регионы ожидаются умеренные осадки, на остальной территории страны - слабый дождь.

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться от +13 до +18 градусов. В северных и западных регионах будет прохладнее – всего +9…+14. В Карпатах прогнозируют +1…+5 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +11…+13°С. В Киевской области воздух прогреется примерно до тех же значений – +11…+13°С.

Синоптики также озвучили прогноз на октябрь. В большинстве регионов страны похолодание следует ожидать в третьей декаде месяца. Средняя месячная температура будет колебаться от +7°С до +13°С, что на 1°С выше климатической нормы.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали о погоде в Украине в октябре.

