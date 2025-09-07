Нет тепла или горячей воды: как украинцам получить компенсацию от поставщиков

Многие украинцы не знают, что за некачественные или не предоставленные должным образом коммунальные услуги можно потребовать возмещения. Как именно действует этот механизм и какие действия следует совершить – рассказываем ниже.

Оплачивать отопление с холодными батареями, отсутствие горячей воды или другие проблемы с коммунальными услугами украинцы не должны. Законодательство предусматривает четкую процедуру, позволяющую получить компенсацию и отстоять свои права, напоминает Госпродпотребслужба.

Читайте также: Для чего следует хранить квитанции за оплату коммуналки и как долго это делать: ответ юристов

Чтобы получить возмещение за ненадлежаще предоставленные коммунальные услуги, необходимо соблюдать процедуру, предусмотренную законом:

Подать письменную жалобу поставщику – лично или отправить заказным письмом. Дождаться проверки: представитель компании или управляющий домом обязан прибыть в течение 24 часов после получения обращения. Составить акт-претензию в двух экземплярах. Если стороны не достигли согласия, документ оформляется с замечаниями. Если исполнитель отказывается подписать акт, он все равно считается действующим, если его подтвердили не менее двух других потребителей. Передать акт поставщику или управляющему заказным письмом.

Важно: если компания или управляющий не реагируют на акт в течение пяти рабочих дней после его регистрации, потребитель вправе обратиться с жалобой в местное подразделение Госпродпотребслужбы.

Раньше мы рассказывали, почему в Украине повысят тарифы на коммуналку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!