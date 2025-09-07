Немає тепла чи гарячої води: як українцям отримати компенсацію від постачальників
Багато українців не знають, що за неякісні або ненадані належним чином комунальні послуги можна вимагати відшкодування. Як саме діє цей механізм і які дії слід зробити – розповідаємо нижче.
Сплачувати за опалення з холодними батареями, відсутність гарячої води чи інші проблеми з комунальними послугами українці не повинні. Законодавство передбачає чітку процедуру, яка дає можливість отримати компенсацію та відстояти свої права, нагадує Держпродспоживслужба.
Читайте також: Для чого слід зберігати квитанції за оплату комуналки та як довго це робити: відповідь юристів
Щоб отримати відшкодування за неналежно надані комунальні послуги, потрібно дотримуватися процедури, передбаченої законом:
- Подати письмову скаргу постачальнику – особисто або відправити рекомендованим листом.
- Дочекатися перевірки: представник компанії чи управитель будинку зобов’язаний прибути протягом 24 годин після отримання звернення.
- Скласти акт-претензію у двох примірниках. Якщо сторони не досягли згоди, документ оформлюється із зауваженнями.
- Якщо виконавець відмовляється підписати акт, він усе одно вважається чинним, якщо його підтвердили щонайменше два інші споживачі.
- Передати акт постачальнику або управителю рекомендованим листом.
Важливо: якщо компанія або управитель не реагують на акт протягом п’яти робочих днів після його реєстрації, споживач має право звернутися зі скаргою до місцевого підрозділу Держпродспоживслужби.
Раніше ми розповідали, чому в Україні підвищать тарифи на комуналку.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!