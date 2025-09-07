Немає тепла чи гарячої води: як українцям отримати компенсацію від постачальників

Багато українців не знають, що за неякісні або ненадані належним чином комунальні послуги можна вимагати відшкодування. Як саме діє цей механізм і які дії слід зробити – розповідаємо нижче.

Сплачувати за опалення з холодними батареями, відсутність гарячої води чи інші проблеми з комунальними послугами українці не повинні. Законодавство передбачає чітку процедуру, яка дає можливість отримати компенсацію та відстояти свої права, нагадує Держпродспоживслужба.

Щоб отримати відшкодування за неналежно надані комунальні послуги, потрібно дотримуватися процедури, передбаченої законом:

Подати письмову скаргу постачальнику – особисто або відправити рекомендованим листом. Дочекатися перевірки: представник компанії чи управитель будинку зобов’язаний прибути протягом 24 годин після отримання звернення. Скласти акт-претензію у двох примірниках. Якщо сторони не досягли згоди, документ оформлюється із зауваженнями. Якщо виконавець відмовляється підписати акт, він усе одно вважається чинним, якщо його підтвердили щонайменше два інші споживачі. Передати акт постачальнику або управителю рекомендованим листом.

Важливо: якщо компанія або управитель не реагують на акт протягом п’яти робочих днів після його реєстрації, споживач має право звернутися зі скаргою до місцевого підрозділу Держпродспоживслужби.

