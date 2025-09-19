Никогда не подведет: топ самых надежных автомобилей

Издание Go Banking Rates опубликовало рейтинг самых надежных внедорожников, сформированный на основе отзывов автовладельцев, данных страховых компаний и популярных сервисов продаж авто. В список вошли пять моделей, которые эксперты чаще всего называют долгожителями – они способны работать более 15 лет без серьезных поломок.

Об этом пишет autoportal. Среди них – Honda CR-V, настоящая классика компактных SUV. Эта модель ценят простоту в обслуживании и выносливость. К тому же гибридная версия считается одной из самых экономичных в своем сегменте.

Не менее популярна Toyota RAV4 Hybrid, которая благодаря качественной защите кузова от коррозии и низкому уровню страховых случаев получила от JD Power титул "самого надежного компактного SUV 2025 года".

В сегменте семейных авто стоит обратить внимание на Honda Pilot. Просторный салон с тремя рядами сидений и проверенный временем двигатель V6 делает его одним из лучших вариантов для больших семей. Эксперты отмечают, что на разборках гораздо чаще встречаются Ford Explorer или Chevy Traverse, чем Pilot, что подтверждает его надежность.

А для тех, кто хочет соединить комфорт премиум-класса с возможностями внедорожника, существует Lexus GX 550. Эта модель совмещает роскошный интерьер с выносливостью настоящего "внедорожника". К тому же расходы на его обслуживание в первые пять лет достаточно низки для авто класса люкс, а возможности на бездорожье позволяют использовать его не только для городских поездок.

