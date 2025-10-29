Новогодние каникулы-2025: когда школьники уйдут на отдых зимой

Украинские школьники уже начали отсчитывать дни до зимних каникул — именно этот отдых дарит настоящий новогодний настрой. Поэтому пора выяснить, когда в этом году дети пойдут на заслуженные выходные и сколько будет длиться перерыв между учебными семестрами.

Традиционно отдых школьников приходится на конец декабря - начало января. В 2025-2026 учебном году большинство учебных заведений планируют зимние каникулы с 27 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Таким образом, дети будут примерно две недели на отдых, которые охватывают и новогодние, и рождественские праздники. Об этом пишет 1+1.

Впрочем, эти даты ориентировочные. Каждая школа имеет право самостоятельно корректировать график учебного процесса, поэтому в разных регионах или заведениях период каникул может несколько отличаться. Окончательное решение принимает педагогический совет или местное управление образования.

Также следует учитывать ситуацию с безопасностью и энергоснабжением. Если возникнет риск длительных блекаутов или частых воздушных тревог, график каникул может быть изменен. Поэтому родителям советуют уточнить точные даты непосредственно в своей школе.

После праздников обучение может восстановиться в разных форматах — очно, дистанционно или смешанно в зависимости от региона и погодных условий. Иногда школы делают короткие технические перерывы из-за морозов или перебоев с отоплением — это привычная практика в зимний период. Так что, планируя путешествия или праздничные планы, стоит оставить небольшой временной запас, чтобы возможные изменения в школьном графике не застали врасплох.

