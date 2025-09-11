Октябрьские счета за электроэнергию: какие цены на свет ожидают украинцев

Стоимость электроэнергии остается важным вопросом для украинцев, ведь цены на большинство товаров и услуг постоянно растут. Сегодня бытовые потребители платят 4,32 грн за 1 кВтч.

Для имеющих двухзонный счетчик действует ночной тариф: с 7:00 до 23:00 киловатт стоит стандартные 4,32 грн, а в ночной период – вдвое дешевле. Трехзонный счетчик работает сложнее, однако позволяет сэкономить еще больше.

Так, в часы пиковой нагрузки (с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00) электроэнергия обходится в 6,48 грн за кВт·ч. В промежутках с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 тариф составляет 4,32 грн. Выгоднее всего потреблять свет ночью – с 23:00 до 7:00, когда цена снижается до 1,73 грн за кВтч.

Снизить затраты на электроэнергию могут и льготные категории населения. В зависимости от статуса скидка может колебаться от 25% до полного покрытия стоимости. Право на такие льготы имеют, в частности, люди с инвалидностью, участники боевых действий, а также часть проживающих в сельской местности пенсионеров.

Увеличатся ли тарифы на электроэнергию

26 августа Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги, провела заседание, где приняла решение повысить тарифы для операторов системы распределения электроэнергии.

По замыслу это должно помочь уменьшить долговую нагрузку облэнерго перед "Укрэнерго" и обеспечить необходимое финансирование для подготовки к новому отопительному сезону.

Повышение тарифов имеет еще одну цель – сформировать резервы на случай новых атак РФ по энергетической инфраструктуре. Согласно решению, для потребителей первого класса напряжения цена вырастет в среднем на 14%, а для второго класса – примерно на 23%.

Наибольшее повышение коснется таких компаний, как:

"Кировоградоблэнерго";

"Ровнооблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго".

В то же время минимальный рост ожидает "Львовоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Черниговоблэнерго".

Отдельно регулятор планирует корректировать тарифы для операторов в прифронтовых областях. В Николаевской, Запорожской, Харьковской и Сумской регионах новые цены начнут действовать с 1 октября.

В сентябре тариф на электроэнергию для населения останется без изменений – стоимость зафиксирована, по меньшей мере, до конца октября.

В то же время, по прогнозам Министерства экономики, которые приводит "Украинская правда", в период с 2026 по 2028 год (с декабря по декабрь) ожидается ежегодный рост цен для бытовых потребителей в среднем на 15% (с возможным отклонением в пределах ±5%).

Как сообщает "Обозреватель", ориентировочно тарифы могут составить:

в 2026 году – 4,75–5,18 грн за кВт⋅час;

в 2027 году – 5,22–6,2 грн;

в 2028 году – 5,7–7,44 грн.

При этом эксперты отмечают: сейчас это лишь прогнозы, и фактическое повышение еще не введено.

