Ожидается магнитная буря 4 уровня: прогноз на 24 марта

Во вторник, 24 марта 2026 года, геомагнитная активность на Земле будет оставаться несколько повышенной. Тем не менее, в целом солнечная активность начнет постепенно спадать.

По данным сервиса Meteoagent и Британской геологической службы, ожидается магнитная буря средней силы с K-индексом 4 – это желтый уровень (G1 по шкале NOAA). Причиной возмущений является высокоскоростной поток солнечного ветра, исходящий из корональных дыр на Солнце.

Это влияние сохранится в ближайшие дни, что может привести к эпизодическим периодам слабого шторма G1. Ученые отмечают, что действие корональных дыр будет постепенно ослабевать в течение недели, и геомагнитная обстановка должна стабилизироваться.

