Ожидается магнитная буря 5 уровня: прогноз на 25 декабря

К Рождеству, 25 декабря, Землю накроет магнитная буря. За последние сутки магнитное поле Земли оставалось возмущенным, и такая тенденция сохранится и дальше.

По прогнозам, в течение дня возможны активные геомагнитные условия, а вероятность достижения слабого шторма уровня G1 остается достаточно высокой. Об этом сообщила Британская геологическая служба, предупредив о повышенной геомагнитной активности в этот период.

Ученые отмечают, что скорость солнечного ветра все еще превышает средние показатели, что и влечет за собой нестабильность магнитосферы. Это может стать причиной кратковременных, но ощутимых колебаний геомагнитного фона.

Магнитные бури уровня G1 считаются самыми слабыми по шкале, однако даже способны влиять на самочувствие людей и работу отдельных технических систем. У метеозависимых лиц в такие дни могут появляться головные боли, повышенная утомляемость, снижение концентрации внимания и колебания артериального давления.

Чтобы минимизировать возможное влияние магнитной бури, медики советуют соблюдать спокойный режим дня, хорошо высыпаться и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. Важно пить достаточно воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также чаще находиться на открытом воздухе. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует внимательно контролировать давление и строго соблюдать рекомендации врача, не пропуская прием назначенных препаратов.

