Ожидается магнитная буря К-индексом 3,3: прогноз магнитных бурь на 12 августа

Магнитные бури, возникающие из-за вспышек на Солнце, способны влиять на атмосферное давление. Это может вызвать у чувствительных людей головную боль, усталость и повышенный уровень стресса.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в ближайшие дни геомагнитная активность будет изменяться от сильной к слабой. 12 августа прогнозируют слабую бурю с зеленым уровнем (К-индекс 3,3). Однако следует учитывать, что эти прогнозы обновляются каждые три часа, поэтому информация может измениться.

Магнитные бури вызваны потоком заряженных частиц, которые после солнечных взрывов достигают магнитосферы Земли. Их влияние заметно, когда показатели превышают К-индекс 5, а при значении 7 или 8 можно даже наблюдать полярное сияние. Помимо воздействия на здоровье, они способны вызвать перебои в работе спутников, мобильных башен и радиосвязи.

Чтобы облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности, рекомендуют соблюдать стабильный режим сна и питания, употреблять больше воды и травяных напитков, ограничить кофеин, алкоголь и тяжелую пищу. Прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, уход от стрессовых ситуаций и контрастный душ утром помогут поддержать бодрость, а теплая ванна вечером будет способствовать расслаблению. Людям с хроническими болезнями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

