Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 6 февраля

В четверг, 6 февраля, солнечная активность несколько снизится, однако геомагнитная ситуация будет оставаться напряженной. По прогнозам, магнитная буря достигнет уровня К-индекса 4,7, что соответствует желтой зоне опасности.

Об этом сообщает сервис meteoagent со ссылкой на данные Британской геологической службы. Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра остается повышенной. Это связано с длительными последствиями выброса корональной массы, а также возможным влиянием скоростного потока, формируемого корональной дырой на Солнце. В ближайшее время не исключаются кратковременные геомагнитные возмущения уровня STORM G1, после чего ситуация должна постепенно стабилизироваться.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Медики напоминают, что магнитные бури могут сказываться на самочувствии, особенно у людей с хроническими заболеваниями, проблемами сердечно-сосудистой системы или повышенной метеочувствительностью. Чтобы снизить возможное негативное влияние, врачи рекомендуют соблюдать полноценный режим сна, следить за достаточным потреблением воды, выбирать легкую пищу и воздержаться от употребления алкоголя.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!