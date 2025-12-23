Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 23 декабря

Во вторник, 23 декабря, уровень солнечной активности будет оставаться невысоким. Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако существенных геомагнитных возмущений специалисты не прогнозируют.

Об этом сообщает сервис Meteoagent. По обновленным данным специалистов, в этот день ожидается магнитная буря желтого уровня с К-индексом 4,7. Такой показатель соответствует буре средней интенсивности, которая может сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды и геомагнитного фона.

Следует учитывать, что прогнозы геомагнитной активности могут корректироваться, ведь ученые обновляют данные каждые три часа. Уровень магнитных бурь измеряют по планетарной шкале К-индекса от 0 до 9. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильных магнитных бурях.

Метеозависимость не является отдельным заболеванием, а скорее комплексом симптомов. Хотя генетическую предрасположенность обладают единицами, по разным оценкам, на геомагнитные колебания реагируют от 50 до 70% людей в мире. Магнитные бури обычно продолжаются два-три дня. На них реагирует каждый человек, ведь все клетки организма имеют электрический заряд, однако большинство изменений происходит незаметно.

Наиболее чувствительны к магнитным бурам пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В периоды повышенной геомагнитной активности могут появляться следующие симптомы:

нарушение сна;

снижение концентрации внимания;

повышенная утомляемость;

раздражительность и агрессивность;

головные боли.

Чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, специалисты советуют соблюдать простые рекомендации: употреблять здоровую пищу и достаточное количество чистой воды, полноценно отдыхать, ежедневно гулять пешком не менее получаса, а также чаще принимать душ или посещать баню, что помогает организму лучше адаптироваться к изменениям внешних условий.

