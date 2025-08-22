Пенсионные деньги под угрозой: почему часть украинцев может остаться без выплат

Пенсионный фонд Украины сообщил, что с начала 2026 отдельные пенсионеры могут временно остаться без выплат. Чтобы избежать такой ситуации, нужно пройти процедуру идентификации не позднее 31 декабря 2025 года.

Как пишет издание "На пенсии", обязательная проверка будет касаться, прежде всего, граждан, находящихся за пределами Украины, а также жителей временно оккупированных территорий. Основная цель идентификации – подтвердить личность получателя пенсии и минимизировать риски мошеннических действий.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11 февраля 2025 г. № 299, обязательную идентификацию должны пройти:

пенсионеры, которые находятся за границей (исключение – получающие выплаты согласно международным соглашениям);

пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях

Пенсионный фонд предусмотрел несколько возможностей для подтверждения личности:

онлайн-идентификация на портале ПФУ с помощью "Действие. Подпись" или "Действие ID";

с помощью "Действие. Подпись" или "Действие ID"; видеозвонок через веб-портал или контакт-центр (0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);

(0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71); обращение в зарубежные дипломатические представительства Украины для получения справки о месте жительства и последующей отправки ее в ПФУ вместе с заявлением. Передать документы можно и в электронном виде через портал Фонда.

Эксперты призывают не медлить с прохождением идентификации, ведь при пропуске установленного срока выплаты могут быть временно остановлены. Использование дистанционных сервисов позволяет пенсионерам оперативно и безопасно подтвердить свое лицо и гарантировать непрерывное получение пенсии.

