Перемирие и курс доллара: к чему готовиться украинцам

Летом традиционно наблюдается снижение спроса на валюту, что отражается на курсе доллара. Благодаря высокому предложению валюты в Украине рынок продолжает демонстрировать тенденцию к понижению.

В то же время, граждане ожидают существенных колебаний курса в зависимости от результатов переговоров между Украиной и Россией. О том, как изменится курс доллара при перемирии или прекращении боевых действий, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников, пишет Новости.LIVE.

По состоянию на 20 августа 2025 года Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 41,35 грн/долл. Эксперт советует украинцам не рассчитывать на резкое удешевление доллара в случае оглашения перемирия, ведь для укрепления гривни отсутствуют объективные экономические основания. Поскольку внешнеполитические факторы могут влиять на курс, ожидаемые изменения вряд ли будут значительными.

"Если в страну поступят значительные инвестиции из-за границы – американские, европейские или арабские – для восстановления инфраструктуры, это может отразиться на курсе доллара. Также влияние продолжится западной финансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита после войны. Но сами переговоры без конкретных экономических шагов не формируют динамику курса", – объяснил Алексей Плотников.

Другими словами, ключевыми факторами для стабильности гривни будут не сам факт прекращения боевых действий, а дальнейшее финансирование государственного бюджета международными партнерами, баланс между спросом и предложением на валютном рынке, темпы экономического роста и начало масштабного восстановления страны.

Эксперт уверен: даже при условии полного перемирия гривна продолжит обесцениваться по отношению к доллару во второй половине 2025 года. Завершение войны не обеспечит укрепление национальной валюты, но поможет замедлить темпы девальвации.

Когда выгодно покупать доллары

Журналистка Новости.LIVE узнала у финансового стратега Виктора Чумака, как планировать сбережения в иностранной валюте, чтобы не приходилось срочно обменивать гривны за неимением средств до зарплаты. По его словам, валюту нужно покупать обдуманно, без спонтанных действий на выгодный курс.

"Несдержанная покупка долларов или евро из-за выгодного курса часто дает обратный эффект. Человек вынужден обменивать валюту за неимением собственных средств, в результате теряет на разнице курсов и комиссиях", — объяснил Чумак.

Специалист советует обменивать деньги сразу после получения зарплаты – это помогает выработать финансовую дисциплину и уменьшает соблазн потратить гривны по мелочам. В то же время важно иметь "финансовую подушку" на 2–3 недели, которая пригодится в случае задержки доходов или непредвиденных расходов.

